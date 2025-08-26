3 gündür aranan Rus yüzücü hakkında yeni gelişme

Yayınlanma:
İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos’ta düzenlenen yarışta kaybolan Rusyalı yüzücü Svechnikov’u arama çalışmaları sürüyor. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı ise başlattığı soruşturma kapsamında kamera kayıtlarını talep etti.

Ekipler arama çalışmlarının 3’üncü gününde yarışın gerçekleştiği Kanlıca-Kuruçeşme alanı başta olmak üzere Boğaz'da detaylı arama yapıyor.

Öte yandan Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Rus sporcunun kaybolmasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

SAVCILIKTAN KAMERA KAYDI TALEBİ

Soruşturma kapsamında savcılık, Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığına gönderdiği yazıda, Svechnikov'un kimlik ve adres bilgisinin tespit edilmesinin yanı sıra yarış sırasında alınan görüntüler ile gereken tüm kamera kayıtlarının toplatılıp gönderilmesini istedi.

Kaybolan Rus sporcunun yakınlarının tespit edilerek mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınmasını talep eden savcılık, Svechnikov'u tanıyan ve aynı yarışma organizasyonunda yer alan kişilerin de belirlenip bilgi sahibi sıfatıyla beyanlarının alınması talimatını verdi.

OTEL VE HASTANE KAYITLARI İNCELENECEK

Savcılık, otel ve hastane kayıtlarının araştırılarak kaybolan sporcuya dair herhangi bir kayıt girişi olup olmadığının da araştırılmasını talep etti.

İstanbul Boğazı'nda Rus yüzücünün sır kayboluşu! Bileğinde çip vardı tüm kronoloji anlatıldıİstanbul Boğazı'nda Rus yüzücünün sır kayboluşu! Bileğinde çip vardı tüm kronoloji anlatıldı

İstanbul Valiliğinden denizde kaybolan Rus yüzücüye ilişkin açıklamaİstanbul Valiliğinden denizde kaybolan Rus yüzücüye ilişkin açıklama

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

