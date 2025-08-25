İstanbul Valiliğinden denizde kaybolan Rus yüzücüye ilişkin açıklama

İstanbul Valiliğinden denizde kaybolan Rus yüzücüye ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği, dün düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov (30) ile ilgili açıklama yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından bu yıl 37’ncisi organize edilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı’nda Kanlıca-Kuruçeşme parkurunda gerçekleşti. 81 ülkeden 2 bin 800’den fazla sporcunun katıldığı 6,5 kilometrelik yarışın ardından yapılan kontrollerde, Rusya Federasyonu’ndan katılan profesyonel yüzme antrenörü Svechnikov’un bitiş noktasına ulaşmadığı tespit edildi.

Valilik açıklamasında, güvenlik kamerası kayıtları ve yüzücülere takılan elektronik çiplerin incelendiği, Svechnikov’un yarışa başladığının ancak denizden çıkış yapmadığının belirlendiği ifade edildi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, parkur hattı boyunca denizde arama çalışmalarına başladı.

Şu ana kadar yüzücüye ait herhangi bir bulguya ulaşılamazken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Valilikten yapılan açıklama bu şekilde:

"Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Yarışa, 81 ülkeden 2800'den fazla sporcu katılmıştır. Kanlıca - Kuruçeşme arasındaki 6.5 km'lik parkurda yapılan yarış sonunda yapılan kontrollerde, yarışa Rusya Federasyonu'ndan katılan 30 yaşındaki profesyonel yüzme antrenörü Nikolai Andreevich Svechnikov'un bitiş noktasına gelmediği tespit edilmiştir. Güvenlik kamerası görüntüleri ve yüzücülerin ayaklarına takılı çipler kontrol edildiğinde, şahsın başlangıç noktasından yarışa başladığı, ancak bitiş noktasında denizden çıkış yapmadığı anlaşılmıştır. Sahil güvenlik unsurları olayın ardından, parkur çevresinde ve İstanbul Boğazı boyunca arama tarama faaliyetlerine başlamış, ancak şahsa ait bir unsura rastlamamıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir"

