İstanbul Valiliğinden denizde kaybolan Rus yüzücüye ilişkin açıklama

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından bu yıl 37’ncisi organize edilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı’nda Kanlıca-Kuruçeşme parkurunda gerçekleşti. 81 ülkeden 2 bin 800’den fazla sporcunun katıldığı 6,5 kilometrelik yarışın ardından yapılan kontrollerde, Rusya Federasyonu’ndan katılan profesyonel yüzme antrenörü Svechnikov’un bitiş noktasına ulaşmadığı tespit edildi.

Valilik açıklamasında, güvenlik kamerası kayıtları ve yüzücülere takılan elektronik çiplerin incelendiği, Svechnikov’un yarışa başladığının ancak denizden çıkış yapmadığının belirlendiği ifade edildi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, parkur hattı boyunca denizde arama çalışmalarına başladı.

Şu ana kadar yüzücüye ait herhangi bir bulguya ulaşılamazken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Valilikten yapılan açıklama bu şekilde: