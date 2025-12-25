Üniversitelerde lisans okumanın süresi değişecek

Dört yıllık lisans eğitimini üç seneye düşürecek modelin gelecek sene hayata geçmesi planlanıyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, lisans eğitimine ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu. Buna göre, üniversitelerde dört yıl olan lisans eğitimi süresi 2026-2027 akademik yılından itibaren üç yıla düşürülecek.

Yeni model kapsamında öğrenciler, toplam ders sayısı ve kredi bakımından herhangi bir kayıp yaşamadan eğitimlerini tamamlayacak. Eğitim süresinin kısaltılması ise yaz tatillerinden feragat edilmesiyle sağlanacak. Böylece üniversitelerde yılda iki yerine üç sömestr uygulanacak.

YÖK’ün çalışmasına göre eylül ayında başlayan akademik yıl temmuz ayında sona erecek. Öğrencilerin almakla yükümlü olduğu ders sayısı azalmazken, başarılı öğrencilerin isteğe bağlı olarak daha erken mezun olmaları hedefleniyor.

Düzenlemenin temel amaçlarından biri, öğrencilerin iş gücü piyasasına daha erken katılmalarını sağlamak. Benzer sistemler Fransa, İtalya, Almanya ve Norveç gibi ülkelerde de uygulanıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

