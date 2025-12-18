YÖK Başkanı Özvar yabancı akademisyenleri türkiye'ye davet etti

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin (SBÜ) Gülhane Yerleşkesi’nde düzenlenen senato toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Özvar, Gazze’deki gelişmelerin siyasi boyutunun yanı sıra akademik dünyada yarattığı etkilere dikkat çekti. ABD ve Avrupa’daki üniversitelerde, Gazze konusundaki tutumları nedeniyle bazı akademisyenlere uygulanan yaptırımları eleştiren Özvar, bu durumu "fevkalade rencide edici" olarak tanımladı.

AKADEMİK ÖZGÜRLÜK VE ULUSLARARASI AKADEMİSYENLERE ÇAĞRI

Küresel ölçekte akademik özgürlüklerin bir sınavdan geçtiğini belirten Özvar, Türkiye'nin bu süreçteki tutumunu açıkladı. Yurt dışında görev yapan ve çeşitli nedenlerle çalışma alanı daralan akademisyenlere seslenen Özvar, şunları kaydetti:

"Gazze’de yaşanan soykırım, dünyada akademik özgürlüklerin ne ölçüde kullanılabildiğini acı bir şekilde gözler önüne sermiştir. Baskı gören, ifade özgürlüğünü kullanamayan veya akademik otonomi nedeniyle zarar gören bütün öğretim elemanlarını ve bilim insanlarını ülkemize davet ediyoruz. Türk üniversiteleri yalnızca kendi personeline değil, bilim ve teknoloji üretimine katkı sunabilecek uluslararası akademisyenlere de açık olması gerek. Bu yaklaşım yükseköğretimde kaliteyi doğrudan etkileyecek."