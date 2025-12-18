YÖK Başkanı Özvar yabancı akademisyenleri türkiye'ye davet etti

YÖK Başkanı Özvar yabancı akademisyenleri türkiye'ye davet etti
Yayınlanma:
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada akademik özgürlükler konusuna değindi. Özvar, yurt dışında ifade özgürlüğü ve akademik otonomi konusunda sorun yaşayan bilim insanlarını Türkiye’ye davet etti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin (SBÜ) Gülhane Yerleşkesi’nde düzenlenen senato toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Özvar, Gazze’deki gelişmelerin siyasi boyutunun yanı sıra akademik dünyada yarattığı etkilere dikkat çekti. ABD ve Avrupa’daki üniversitelerde, Gazze konusundaki tutumları nedeniyle bazı akademisyenlere uygulanan yaptırımları eleştiren Özvar, bu durumu "fevkalade rencide edici" olarak tanımladı.

Üniversitede öğrenim süresi kısalıyor: YÖK başkanı tarih verdiÜniversitede öğrenim süresi kısalıyor: YÖK başkanı tarih verdi

AKADEMİK ÖZGÜRLÜK VE ULUSLARARASI AKADEMİSYENLERE ÇAĞRI

Küresel ölçekte akademik özgürlüklerin bir sınavdan geçtiğini belirten Özvar, Türkiye'nin bu süreçteki tutumunu açıkladı. Yurt dışında görev yapan ve çeşitli nedenlerle çalışma alanı daralan akademisyenlere seslenen Özvar, şunları kaydetti:

"Gazze’de yaşanan soykırım, dünyada akademik özgürlüklerin ne ölçüde kullanılabildiğini acı bir şekilde gözler önüne sermiştir. Baskı gören, ifade özgürlüğünü kullanamayan veya akademik otonomi nedeniyle zarar gören bütün öğretim elemanlarını ve bilim insanlarını ülkemize davet ediyoruz. Türk üniversiteleri yalnızca kendi personeline değil, bilim ve teknoloji üretimine katkı sunabilecek uluslararası akademisyenlere de açık olması gerek. Bu yaklaşım yükseköğretimde kaliteyi doğrudan etkileyecek."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

