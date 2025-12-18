Handan Toprak Benli'ye 10 yıl 5 ay hapis cezası!

Avcılar Belediyesi tarafından 2015-2016 yıllarındaki ihalelerde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Erkan Karaarslan ile birlikte CHP'li Avcılar Belediyesi ihale komisyon başkanı ve üyelerinin de aralarında olduğu 25 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

10 YIL 5 AY HAPİS CEZASI!

Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Handan Toprak Benli ‘İhaleye fesat karıştırma’, Resmi belgede sahtecilik’, ‘Özel belgede sahtecilik’ suçlamasıyla toplamda 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi. Benli hakkında ‘Görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla ise 2 yıl hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İş insanı AKP’li başkana lüks otomobil vermiş

Bazı belediyelere danışmanlık yaptığı ifade edilen Erkan Karaarslan ise, ‘İhaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla 5 yıl 6 ay, ‘Zincirleme şekilde görevi kötüye kullanmaya azmettirme’ suçlamasıyla 1 yıl 9 ay 5 gün, ‘Zincirleme şekilde kamu görevlisine resmi belgede sahteciliğe azmettirme’ suçlamasıyla 5 yıl 6 ay, ‘Özel belgede sahtecilik’ suçlamasıyla 2 yıl 9 ay, ‘Malvarlığını yurt dışına çıkarma’ suçlamasıyla 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Davada diğer kişiler için de farklı oranlarda cezalar verildi.