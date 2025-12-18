Handan Toprak Benli'ye 10 yıl 5 ay hapis cezası!

Handan Toprak Benli'ye 10 yıl 5 ay hapis cezası!
Avcılar Belediyesi’nde yapılan ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla tutuklanan eski Avcılar Belediye Başkanı Hanay Handan Toprak Benli’nin de aralarında yer aldığı tutuksuz 25 kişi hakkında karar çıktı. Handan Toprak Benli hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Avcılar Belediyesi tarafından 2015-2016 yıllarındaki ihalelerde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Erkan Karaarslan ile birlikte CHP'li Avcılar Belediyesi ihale komisyon başkanı ve üyelerinin de aralarında olduğu 25 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

10 YIL 5 AY HAPİS CEZASI!

Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Handan Toprak Benli ‘İhaleye fesat karıştırma’, Resmi belgede sahtecilik’, ‘Özel belgede sahtecilik’ suçlamasıyla toplamda 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi. Benli hakkında ‘Görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla ise 2 yıl hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Bazı belediyelere danışmanlık yaptığı ifade edilen Erkan Karaarslan ise, ‘İhaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla 5 yıl 6 ay, ‘Zincirleme şekilde görevi kötüye kullanmaya azmettirme’ suçlamasıyla 1 yıl 9 ay 5 gün, ‘Zincirleme şekilde kamu görevlisine resmi belgede sahteciliğe azmettirme’ suçlamasıyla 5 yıl 6 ay, ‘Özel belgede sahtecilik’ suçlamasıyla 2 yıl 9 ay, ‘Malvarlığını yurt dışına çıkarma’ suçlamasıyla 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Davada diğer kişiler için de farklı oranlarda cezalar verildi.

