İstanbul Boğazı'nda Rus yüzücünün sır kayboluşu! Bileğinde çip vardı tüm kronoloji anlatıldı

İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos'ta düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na yaklaşık 2 bin 800 sporcu katıldı. Sporcular, Kanlıca Vapur İskelesi’nden başlayarak Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’na kadar yüzdü.

Rus yüzücü ve antrenör Nikolai Svechnikov’un finiş noktasına gelmediği fark edildi. Sporcu için İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik arama başlattı. Svechnikov’un 23 Ağustos’ta İstanbul’a gelip Beyoğlu’nda bir otele yerleştiği öğrenildi.

Rus basınından Pravda News’in aktardığına göre bazı görgü tanıkları sırtüstü yüzen birini gördüklerini, sporcuya kramp girmiş olabileceğini söyledi. Katılımcılar da yeterli kurtarma botu bulunmadığını dile getirerek organizasyonu eleştirdi. Svechnikov’un ailesi Rus basınından REN TV’ye yaptığı açıklamada, “Orada tek bir kurtarma botu bile yoktu” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada sporcuların çip ile takip edildiğini belirterek Rus yüzücünün yarışmaya katıldığını doğruladı:

“Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37’ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Yarışa, 81 ülkeden 2800’den fazla sporcu katılmıştır. Kanlıca - Kuruçeşme arasındaki 6.5 km’lik parkurda yapılan yarış sonunda yapılan kontrollerde, yarışa Rusya Federasyonu’ndan katılan 30 yaşındaki profesyonel yüzme antrenörü Nikolai Andreevich Svechnikov’un bitiş noktasına gelmediği tespit edilmiştir. Güvenlik kamerası görüntüleri ve yüzücülerin ayaklarına takılı çipler kontrol edildiğinde, şahsın başlangıç noktasından yarışa başladığı, ancak bitiş noktasında denizden çıkış yapmadığı anlaşılmıştır. Sahil güvenlik unsurları olayın ardından, parkur çevresinde ve İstanbul Boğazı boyunca arama tarama faaliyetlerine başlamış, ancak şahsa ait bir unsura rastlamamıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir.”

Rus yüzücünün kaybolmadan önceki son sosyal medya paylaşımlarından, Rus basını fotoğrafı paylaştı.

Organizasyonun sorumlusu olan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi de yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Devletimizin tüm güvenlik birimlerinin koordinasyonu ve Türkiye’nin güzide kurumlarının katkısıyla en yüksek güvenlik standartlarında icra edilen yarış sırasında, bir sporcumuzun kaybolması hepimizi derinden üzmüştür. Olayın aydınlatılması için Sahil Güvenlik ve Emniyet birimleriyle tam iş birliği içinde hareket edilmektedir. TMOK olarak, gelişmeleri şeffaf biçimde paylaşmaya devam edeceğiz” denildi.

Komite ayrıca yarışta alınan güvenlik önlemlerini hatırlatarak, 100’den fazla bot ve deniz aracının görev yaptığını, bunların 60’ının güvenlik botu olduğunu açıkladı.

Yarışın saat 10.04’te başladığı, 12.54’te tamamlandığı, ardından tüm güzergâhın tarandığı ve eksik sporcuların kontrol edildiği belirtildi. Kontrolde önce üç eksik yüzücü görüldüğü, daha sonra bunun tek sporcuya, yani Svechnikov’a indiği ifade edildi.

Olayın kronolojisi şu şekilde aktarıldı: