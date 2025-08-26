İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Boğaz'ında düzenlenen yarış sonrası kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un yarış öncesi son görüntüleri ortaya çıktı.
RUS YÜZÜCÜ İSTANBUL BOĞAZI'NDA KAYBOLDU
24 Ağustos Pazar günü 37'inci Boğaziçi Kıtalarası Yüzme Yarışı'na 81 ülkeden toplam 2 bin 820 sporcu katıldı. Saat 10.04'te Kanlıca'dan yüzmeye başlayan sporcular, saat 12.54'te bitiş noktası olan Kuruçeşme'ye ulaştı.
Yarışmada dereceye girenlere ödüller verilirken, 2 bin 820 sporcu arasındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un bitiş noktasına ulaşmadığı ortaya çıktı.
Bunun üzerine polise haber verilirken, Rus yüzücüyü bulmak için çalışma başlatıldı.
İstanbul Boğazı'nda Rus yüzücünün sır kayboluşu! Bileğinde çip vardı tüm kronoloji anlatıldı
YARIŞ ÖNCESİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Nikolai Svechnikov'un yarış başlamadan önce vapurdaki görüntüleri ortaya çıktı. Yarış başladığı sırada, vapurun güvertesinde görünen Svechnikov, bir süre yarışmacıları seyrettikten sonra kendisine yarışa katılmak üzere içeriye doğru hareket ettiği görülüyor.
Kaynak:DHA