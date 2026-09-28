Pandeminin yıldızı BioNTech fabrikaları kapatıyor: Ortaklarından 'Aldatıldık' açıklaması

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, Covid-19 pandemisinin ardından değişen üretim stratejisi kapsamında Almanya ve Singapur’daki bazı üretim tesislerini kapatma kararı aldı. Şirket, mevcut piyasa ve yatırım koşullarının yanı sıra tesisler için uygun alıcı bulunamamasının da kararın alınmasında etkili olduğunu açıkladı.

BioNTech’in açıklamasına göre Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Idar-Oberstein, Hessen eyaletindeki Marburg ve Baden-Württemberg eyaletindeki Tübingen tesisleri ile Singapur’daki üretim merkezleri kapanacak. Tübingen tesisinin 2027 sonunda, Marburg’un 2028 başında, Idar-Oberstein’ın ise 2028 sonunda faaliyetlerini tamamen durdurması planlanıyor.

1800 ÇALIŞAN ETKİLENECEK

Kapatma kararından yaklaşık 1800 çalışanın etkilenmesi bekleniyor. BioNTech yönetimi, işten çıkarma sürecinin sosyal açıdan sorumlu biçimde yürütülmesi ve ek tazminat koşullarının belirlenmesi konusunda işçi konseyiyle anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Berlin’de peptit analizi alanında faaliyet gösteren ve yaklaşık 130 kişinin çalıştığı JPT Peptide Technologies GmbH ise Münih merkezli Dubag Group tarafından devralındığı için kapanma kapsamının dışında tutuldu.

CUREVAC KURUCUSU: ALDATILDIK

Kapatılacak Tübingen tesisi, BioNTech’in 2025 yazında milyarlarca dolarlık işlemle satın aldığı eski rakibi CureVac’ın genel merkezi olarak kullanılıyordu. Kararın ardından CureVac kurucusu Ingmar Hoerr, BioNTech’i kendilerini “aldatmakla” suçladı.

Hoerr, satın alma sürecinde karşılıklı fayda sağlayacak bir ortak girişim kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını, ancak BioNTech’in bu taahhüdü yerine getirmeyerek tesisi kapatma kararı aldığını ileri sürdü.

ŞİRKET ODAĞINI KANSERE ÇEVİRDİ

Yaklaşık 7 bin 200 çalışanı bulunan BioNTech, Covid-19 aşısına yönelik küresel talebin sert biçimde düşmesinin ardından uzun süredir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. Şirket, üretim kapasitesini aşı ortağı Pfizer’a kaydırırken kaynaklarını onkoloji, mRNA tabanlı immünoterapiler ve kanser hücrelerini hedefleyen antikor-ilaç bileşikleri üzerine yoğunlaştırdı.

BioNTech, 2020 yılında Pfizer ile birlikte mRNA teknolojisini kullanarak Kovid-19 aşısını geliştirmiş ve salgın döneminde bu üründen milyarlarca Euro gelir elde etmişti. Şirket, 2030’a kadar kanser tedavisi alanındaki çok sayıda ilaç adayı için ruhsat başvurusunda bulunmayı hedefliyor.

İLK 6 AYDA 1,35 MİLYAR EURO ZARAR

Yüksek AR-GE maliyetleri ve henüz yeni onaylanmış bir ürünün pazara sunulamaması nedeniyle BioNTech, yılın ilk altı ayında 1,35 milyar Euro net zarar açıkladı. Şirketin patent hakları nedeniyle Bayer ile yürüttüğü hukuki süreç de devam ediyor.

Bu yeniden yapılanma dönemi, BioNTech’in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci’nin aktif yönetim görevlerinden ayrılma sürecine de denk geldi. Şahin ve Türeci’nin, Mainz merkezli “Arife” adlı yeni bir biyoteknoloji şirketi kurarak yeni nesil mRNA inovasyonları üzerinde çalışacağı kesinleşti.

İkili BioNTech’teki hisselerini koruyacak ve şirkete bilimsel danışmanlık vermeyi sürdürecek. Uğur Şahin’in boşaltacağı CEO görevine ise en geç 1 Şubat 2027’de İsveç merkezli biyofarma şirketi Sobi’nin CEO’su Guido Oelkers’in getirilmesi planlanıyor. (AA)