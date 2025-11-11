Özgür Çelik'ten İBB iddianamesine: Giriş bölümünden açık edilmiştir

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB iddianamesinin tamamlanıp Ekrem İmamoğlu'nun 2352 yıla kadar hapsinin istenmesinin ardından iddianamenin giriş kısmında Erdoğan'ın da kullandığı 'ahtapot' metaforuna değinerek, "Giriş bölümünden açık edilmiştir" tepkisini verdi.

19 Mart tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan, aralarında cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı İBB soruşturmasında 237 gün sonra iddianame yazıldı.

Son dakika.. İBB iddianamesi tamamlandı! İmamoğlu'nun 2352 yıla kadar hapsi istendiSon dakika.. İBB iddianamesi tamamlandı! İmamoğlu'nun 2352 yıla kadar hapsi istendi

Başsavcılığın iddianamesinde Ekrem İmamoğlu'nun 2352 yıla kadar hapsi istendi. Örgütün adının da "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" olarak ifade edildiği iddianamenin giriş kısmına 'ahtapot' metaforu kullanıldı.

Son dakika | İşte İBB iddianamesine göre örgüt şemasıSon dakika | İşte İBB iddianamesine göre örgüt şeması

Bu metafor Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ekrem İmamoğlu için kullanılmıştı.

ÖZGÜR ÇELİK: ART NİYET GİRİŞ KISMINDAN AÇIK ETTİ

İddianamenin yazılmasının ardından CHP'den Gül Çiftçi söz konusu iddianameyi inceleyeceklerini ve açıkladı. Çiftçi, Çiftçi, "10 gün önce Hüseyin Gün isimli bir kişi hayatımıza girdi. Bu kişi 'Ben Ekrem İmamoğlu ile bir kere görüştüm o da 10 dakikalık bir fotoğraf çekimi' dedi. O fotoğrafı da herkes yayınladı. Hüseyin Gün yönetici. Yani hayatında Ekrem İmamoğlu ile bir kez görüşmüş Hüseyin Gün örgüt yöneticisi. Böyle gayriciddi bir iddianame olur mu olmaz. Böyle bir iddianame hazırlama olmaz. Ya da Hüseyin Gün'ün altına konulmuş bir grup isimler var. Bu isimlerin bir kısmı ne Hüseyin Gün'ün ifadesinde ne de o soruşturma kapsamında ifadesi alınan Necati Özkan'a ya da Ekrem İmamoğlu'na sorulmamış isimler. Dolayısıyla onlar nasıl buraya girdi. Şemada adı geçen Esra Buldu, İsmet Kobil'i sormadılar bile. İsmi sorulmayan bir kişi yönetici gibi yöneticinin altında da üye gibi görünüyor bu insanlar. Ertan Yıldız, yönetici pozisyonunda görünüyor. Ertan Yıldız'ın altında bir grup insan var. Ertan Yıldız itirafçı oldu. Fatih Keleş ve Fatih Keleş'in adı iddianamede defalarca geçiyor. Niye? İtirafçı olmadı diye. Elle tutulur, gözle görülür bir şey yok. 4 bin sayfa satır satır okumak gerekir. Ama ilk etapta gayrı ciddi hazırlanmış bir iddianameden bahsedebiliriz" ifadelerini kullandı. ifadelerini kullandı.

"ART NİYET GİRİŞ KISMINDAN BELLİ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesabından ilk tepkisini verdi.

İBB iddianamesi tamamlandı! CHP'den ilk tepki geldi!İBB iddianamesi tamamlandı! CHP'den ilk tepki geldi!

Çelik söz konusu tepkisinde iddianamede art niyet olduğunu ve bunun da giriş kısmından belli olduğunu aktardı.

Özgür Çelik'in açıklaması şu şekilde:

Artniyet, iddianamenin giriş bölümünden açık edilmiştir. İddianamenin henüz başlangıç kısmında Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının hedef alındığı açıkça ortaya koyulmuştur. AKP Grup Toplantısında kullanılan "ahtapot" tabiri olduğu gibi iddianamede kullanılmıştır. Meselenin özetlendiği başlangıç kısmı gösteriyor ki; hukuki olarak bir zırva, siyasi olarak acziyet belgesi, tarihsel olarak utançla anılacak bir ibret vesikasıdır. Hak, halk ve hakikat kazanacak.

