Son dakika | İşte İBB iddianamesine göre örgüt şeması
402 ismin yer aldığı iddianamede Ekrem İmamoğlu örgüt lideri olarak tanımlandı ve 6 isim için örgüt yöneticisi sıfatı kullanıldı. Örgüt yöneticileri diye; Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün sayıldı.
Şemada her yönetici için farklı isim grupları yer aldı.
10 ismin doğrudan İmamoğlu'na bağlı çalıştığı iddia edildi. O isimler şunlar:
- Mehmet Murat Çalık
- Tuncay Yılmaz
- Yakup Öner
- Mustafa Akın
- Resul Emrah Şahan
- Mehmet Pehlivan
- Yiğit Oğuz Duman
- Bakir Aydöner
- Hakan Karaniş
- Sarp Yalçınkaya
İddianameye göre MURAT ONGUN'a bağlı çalışanlar:
- Emrah Bağdatlı
- Özge Bağdatlı
- Nihat Sütlaş
- Murat Kapki
- Hüseyin Köksal
- Serdal Taşkın
- Buğra Gökçe
- Kaan Sürmegöz
- Pınar Türker
- Kadriye Kasapoğlu
- Gözdem Ongun
- Fatoş Ayık
- Turan Aydoğan
- Barış Kılıç
- Nihat Uçan
- Elif Atayman
- Güldem Şık
- Erdinç Çolak
- Ulaş Yılmaz
- Ömür Yılmaz
- Vedat Şahin
- Kahraman Yeşilyurt
- Metin Bal
- Elif Güven
- Mete [Soyadı Belirsiz]
- Nazlı Dalar
- Esma Bayrak
İddianameye göre FATİH KELEŞ' bağlı çalışanlar:
- Elçin Karaoğlu
- Ali Nuhoğlu
- Süleyman Atik
- İbrahim Bülbüllü
- Yavuz Saltık
- Ali Rıza Yılmaz
- Can Akın Çağlar
- Gürkan Alpay
- Ramazan Gülten
- Mehmet Çakırlıoğlu
- Murat Yazıcı
- Ufuk Karakaya
- Taner Çetin
- Arzu Can
- Çağla Demir
İddianameye göre ERTAN YILDIZ'a bağlı çalışanlar:
- Ziya Gökmen Togay
- Ali Sukas
- Burak Sıralı
- Ali Kurt
- Şafak Başa
İddianameye göre MURAT GÜL İBRAHİMOĞLU'na bağlı çalışanlar
- Hakan Karanis
- Sarp Yalçınkaya
İddianameye göre HÜSEYİN GÜN'e bağlı çalışanlar
- Necati Özkan
- Erol Özgüner
- Melih Geçek
- Emrah Yüksel
- Esra Bulduk
- Zehra Keleş
- İsmet Kobil
ÖRGÜTÜN ADI: İMAMOĞLU ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ
İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan ve 2352 yıla kadar hapsi istenen iddianamede örgütün adı 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' olarak yer aldı.
3 BİN 900 SAYFA, 402 İSİM...
Ekrem İmamoğlu'nun arasında bulunduğu 105'i tutuklu 402 kişi hakkındaki iddianame 3 bin 900 sayfadan oluştu. İmamoğlu, 142 eylemle suçlandı.
76 KİŞİ ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI
İddianamede 76 kişinin etkin pişmanlıktan yararlandığı kaydedildi. İddianamede kamunun 160 milyar lira zarara uğradığı öne sürüldü.
DOĞRUDAN İMAMOĞLU'NA İSNAT EDİLEN SUÇLAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan iddianamede doğrudan Ekrem İmamoğlu'na isnat edilen suçlar şu şekilde:
- Doğrudan işlediği suç olarak Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma,
- Rüşvet (12 kez),
- Suç Gelirlerinin Aklanması (7 kez),
- Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (6 kez) ve örgüt üyeleri ile hiyerarşik bağı tespit edilen bazı Türk Ceza Kanunu’nun 220/5’inci maddesi uyarınca iştirak iradesiyle İhaleye Fesat Karıştırma (5 kez),
- Resmî Belgede Sahtecilik (2 kez),
- Resmî Belgeyi Gizleme ve Yayma (2 kez),
- Suç Delillerini Ortadan Kaldırma (2 kez),
- Kamu Malına Zarar Verme (4 kez),
- Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma (3 kez),
- Kişisel Verilerin Kanuna Aykırı Olarak Kaydedilmesi (4 kez),
- Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Yayılması (3 kez),
- Mali Suçları Araştırma Kurulu’na Bildirimde Bulunmama (2 kez),
- Kaçakçılıkla Mal Varlığı Değerlerini Aklama (4 kez),
- İhaleye Fesat Karıştırma (7 kez),
- Çevrenin Kasten Kirletilmesi, Orman Kanununa Muhalefet,
- Medeni Kanuna Muhalefet suçlarından,
- Olmak üzere toplamda iddianameye konu olan (142) eylem.
İSKİ, İGDAŞ VE BOĞAZİÇİ İÇİN AYRI İDDİANAME DÜZENLENECEK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İSKİ, İGDAŞ ve BOĞAZİÇİ TESİS hakkında ek iddianame düzenleneceği de söylendi:
Hüseyin Gün bu dosyada örgüt yöneticisi olarak yargılanıyor. Şu an 2 tane belediye başkanı da yargılanacak. Beylikdüzü ve Şişli. İSKİ, İGDAŞ ve Boğaziçi tesis yönetimi ile ilgili muhtemelen ek iddianame düzenlenecek. İncelememiz bunlarla ilgili henüz tamamlanmadı.
SORUŞTURMALARA DEVAM DURUŞMALAR SİLİVRİ'DE GÖRÜLECEK
Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamada soruşturmalara devam edileceği ve duruşmaların da Silivri'de görüleceği kaydedildi.