İBB iddianamesi tamamlandı! CHP'den ilk tepki geldi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesi tamamlandı. 3 bin 900 sayfadan oluşan ve 402 kişinin yer aldığı iddianame mahkemeye sunulacak. İmamoğlu'nun 828 yıldan 2352 yıla kadar hapsi istendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, iddianameye ilişkin Halk TV ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

İddianamenin ilk olarak iktidara yakın isimlere servis edildiğini söyleyen Çiftçi, ilk tespitlere göre iddianamede çok sayıda çelişki bulunduğunu söyledi.

"GAYRI CİDDİ HAZIRLANMIŞ BİR İDDİANAME"

Çiftçi, "10 gün önce Hüseyin Gün isimli bir kişi hayatımıza girdi. Bu kişi 'Ben Ekrem İmamoğlu ile bir kere görüştüm o da 10 dakikalık bir fotoğraf çekimi' dedi. O fotoğrafı da herkes yayınladı. Hüseyin Gün yönetici. Yani hayatında Ekrem İmamoğlu ile bir kez görüşmüş Hüseyin Gün örgüt yöneticisi. Böyle gayriciddi bir iddianame olur mu olmaz. Böyle bir iddianame hazırlama olmaz. Ya da Hüseyin Gün'ün altına konulmuş bir grup isimler var. Bu isimlerin bir kısmı ne Hüseyin Gün'ün ifadesinde ne de o soruşturma kapsamında ifadesi alınan Necati Özkan'a ya da Ekrem İmamoğlu'na sorulmamış isimler. Dolayısıyla onlar nasıl buraya girdi. Şemada adı geçen Esra Buldu, İsmet Kobil'i sormadılar bile. İsmi sorulmayan bir kişi yönetici gibi yöneticinin altında da üye gibi görünüyor bu insanlar. Ertan Yıldız, yönetici pozisyonunda görünüyor. Ertan Yıldız'ın altında bir grup insan var. Ertan Yıldız itirafçı oldu. Fatih Keleş ve Fatih Keleş'in adı iddianamede defalarca geçiyor. Niye? İtirafçı olmadı diye. Elle tutulur, gözle görülür bir şey yok. 4 bin sayfa satır satır okumak gerekir. Ama ilk etapta gayrı ciddi hazırlanmış bir iddianameden bahsedebiliriz" ifadelerini kullandı.