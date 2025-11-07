Özel'den Tunç'a açık davet: Bunu yapsın özel basın toplantısı ile teşekkür edeceğim

Özel'den Tunç'a açık davet: Bunu yapsın özel basın toplantısı ile teşekkür edeceğim
Yayınlanma:
Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, Ankara’da Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, belgeleri ile açıkladığı başsavcının maaş konusu hakkında Adalet Bakanı Tunç'un soruşturma açma cesareti göstermesi halinde özel bir basın toplantısı ile teşekkür edeceğini duyurdu.

Türkiye, CHP Lideri Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında açıkladığı belgeleri konuşmaya devam ediyor. Özel'in basına da servis ettiği belgelere göre başsavcı göreve atanmasının ardından 9 ay boyunca Lüksemburg'taki Eti Maden iştirakinin Yönetim Kurulu'nda yer alıp Euro bazında maaş aldı.

whatsapp-image-2025-11-05-at-21-05-37-1.jpeg

Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...

BELGELERE DEĞİL KENDİSİNE SORUŞTURMA AÇILDI

Özel'in gündeme bomba gibi düşen belgeleri yayımlamasının ardından gerek Ümraniye mitinginde söylediği sözler gerekse de Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'a yaptığı eleştiriler nedeni ile soruşturma açıldı.

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davasıAkın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası

Erdoğan'dan Özgür Özel hakkında yeni davaErdoğan'dan Özgür Özel hakkında yeni dava

Hem Erdoğan hem de başsavcı Özel'e ayrı ayrı tazminat davaları da açtı. CHP Lideri ve muhalefet basına da Özel tarafından servis edilen belgelerin ardından başsavcı hakkında soruşturma açılması gerektiğini dile getiren açıklamalar yapmaya devam ediyor.

ÖZEL: TUNÇ SORUŞTURMA AÇSIN ÖZEL BASIN TOPLANTISI İLE TEŞEKKÜR EDECEĞİM

Özel bugün Ankara'da kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulunup basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın dünkü törende kendisi hakkında kullandığı üstü kapalı tehdit sözlerine yanıt veren Özel, "Ha Erdoğan'la ilgili şimdi cuma mübarek gün o ağzını bozduğunda neler söyledi saysam akşam haberde kullanamazsınız. Kullanamazsınız. Canlı veren arkadaş varsa yayından çıkmak zorunda kalır. O kadar edepsizlik ki benim ağzıma da yakışmaz." ifadelerini kullandı.

ekran-goruntusu-2025-11-07-141034.png

Özel bu sözlerin ardından konuyu başsavcı hakkında yayımladığı belgelere getirdi. Yasalara göre savcı ya da hakimin görevde olduğu süre zarfında başka yerden maaş almasının yasak olduğu üzerine konuşan Özel, beklentisinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından başsavcı için soruşturma açılması olduğunu dile getirdi.

Özel, Adalet Bakanı'nın bunu yapma cesareti göstermesi halinde de özel bir basın toplantısı ile kendisine teşekkür edeceğini ilan etti. Özel'in konu hakkındaki konuşması ise şu şekilde oldu:

"Bu iki işlem de yok. Meslekten ayrılma, mesleğe geri dönüş. Yani hakim savcı sıfatıyla gitti. Zaten HSK'da Adalet Bakanını temsil görev yaptı. Hakim ve savcı sıfatıyla HSK'da Başkan Vekili olarak. Anayasa diyor ki o dönemde de yapamazsın. Yani Akın Gürlek'e ben bir söyledim. İkinciyi de o itiraf etti. Şimdi hakimler savcılar grubunun normal şartlarda toplanıp Akın Gürlek hakkında bir soruşturma açıp bir muhakkik tayin etmesi lazım.

Bunu yapacak cesaretiniz var mı? Bunu yapabiliyorsa Adalet Bakanı kendisine özel bir basın toplantısıyla teşekkür edeceğim. Adalet Bakanı bunu yapmıyorsa HSK Başkanı olarak bu kadar açık bir ihlalde HSK ne iş yapacak? Bu HSK'yı niye seçiyorsunuz? HSK'nın Akın Gürlek'in kendi ağzıyla söylediği hakimken, savcıyken, hem Adalet Bakan Yardımcısıyken hem İstanbul Cumhuriyet Baştan iki ayrı sefer görevlendirip oradan birinde 10 ay, birinde 1,5 yıl maaş aldığı çıkmış ortaya."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Türkiye
Yine metruk bina yine çökme: Bu kez adres Beyoğlu
Yine metruk bina yine çökme: Bu kez adres Beyoğlu
Sakarya'da Filistinlilerin şüpheli ölümü! Bilinçleri kapalı halde bulundular
Sakarya'da Filistinlilerin şüpheli ölümü! Bilinçleri kapalı halde bulundular
Antalya dakikalar içerisinde felaketi yaşadı! Ceviz büyüklüğünde dolu, seraları parçalayan fırtına...
Antalya dakikalar içerisinde felaketi yaşadı! Ceviz büyüklüğünde dolu, seraları parçalayan fırtına...