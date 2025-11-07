Özel'den Tunç'a açık davet: Bunu yapsın özel basın toplantısı ile teşekkür edeceğim

Türkiye, CHP Lideri Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında açıkladığı belgeleri konuşmaya devam ediyor. Özel'in basına da servis ettiği belgelere göre başsavcı göreve atanmasının ardından 9 ay boyunca Lüksemburg'taki Eti Maden iştirakinin Yönetim Kurulu'nda yer alıp Euro bazında maaş aldı.

Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...

BELGELERE DEĞİL KENDİSİNE SORUŞTURMA AÇILDI

Özel'in gündeme bomba gibi düşen belgeleri yayımlamasının ardından gerek Ümraniye mitinginde söylediği sözler gerekse de Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'a yaptığı eleştiriler nedeni ile soruşturma açıldı.

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası

Erdoğan'dan Özgür Özel hakkında yeni dava

Hem Erdoğan hem de başsavcı Özel'e ayrı ayrı tazminat davaları da açtı. CHP Lideri ve muhalefet basına da Özel tarafından servis edilen belgelerin ardından başsavcı hakkında soruşturma açılması gerektiğini dile getiren açıklamalar yapmaya devam ediyor.

ÖZEL: TUNÇ SORUŞTURMA AÇSIN ÖZEL BASIN TOPLANTISI İLE TEŞEKKÜR EDECEĞİM

Özel bugün Ankara'da kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulunup basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın dünkü törende kendisi hakkında kullandığı üstü kapalı tehdit sözlerine yanıt veren Özel, "Ha Erdoğan'la ilgili şimdi cuma mübarek gün o ağzını bozduğunda neler söyledi saysam akşam haberde kullanamazsınız. Kullanamazsınız. Canlı veren arkadaş varsa yayından çıkmak zorunda kalır. O kadar edepsizlik ki benim ağzıma da yakışmaz." ifadelerini kullandı.

Özel bu sözlerin ardından konuyu başsavcı hakkında yayımladığı belgelere getirdi. Yasalara göre savcı ya da hakimin görevde olduğu süre zarfında başka yerden maaş almasının yasak olduğu üzerine konuşan Özel, beklentisinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından başsavcı için soruşturma açılması olduğunu dile getirdi.

Özel, Adalet Bakanı'nın bunu yapma cesareti göstermesi halinde de özel bir basın toplantısı ile kendisine teşekkür edeceğini ilan etti. Özel'in konu hakkındaki konuşması ise şu şekilde oldu: