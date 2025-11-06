Erdoğan'dan Özgür Özel hakkında yeni dava

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel hakkında dün Ümraniye'de düzenlenen mitingte yaptığı konuşmadan dolayı Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Ümraniye'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert sözlerle yüklenmişti.

Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemde cezaevine girdiğinde kimsenin onun ailesine bir şey yapmadığını hatırlatan Özel, "Sana yazıklar olsun, zulmün kurusun. Bundan sonra etrafındakilere, bizimle uğraşan itine köpeğine sahip çık! Bundan sonra bizimle uğraşırsan, daha beter tepkiyi göreceksin" diye konuştu.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel'in mitingde kullandığı, ifadelerin ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından re'sen soruşturma başlattı.

ERDOĞAN DA TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Başsavcılığın ardından Erdoğan da Özgür Özel'e ilişkin hamle geldi.

Erdoğan, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Özel hakkında 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür ÖZEL hakkında bugün ilimiz Ümraniye ilçesinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne" yönelik soruşturmaları yürüten yargı mensuplarımızı hedef alarak Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapla "Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık" şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanına Hakaret ve Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kararlılık ve titizlilikle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadelerine yer verildi.

