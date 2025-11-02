Otomobil ekmek fırınına daldı: Yaralılar var
Edirne’de otomobilin ekmek fırınına girdiği kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Eski İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. İbrahim K.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, camekanı kırıp ekmek fırınına girdi.
Kazada sürücü İbrahim K. ve fırında bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI
4 yaralı ambulanslarla Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.
