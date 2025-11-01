Zincirleme motosiklet kazası: 3'ü çocuk çok sayıda yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yarıştığı iddia edilen 3 motosiklet zincirleme kazaya karıştı. Akşam saatlerinde meydana gelen kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

BURSA'DA ZİNCİRLEME MOTOSİKLET KAZASI

Saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl'den Bursa istikametine seyreden 19 yaşındaki Emirhan E. yönetimindeki motosiklet, önünde seyreden 17 yaşındaki Berat G. idaresindeki motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet aynı yönde ilerleyen 19 yaşındaki Muhammet Habip T. yönetimindeki motosiklete çarptı. Yarıştıkları iddia edilen motosikletler çarpışmanın etkisiyle devrilerek sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'da zincirleme tarafik kazası: 6 kişi yaralandı

3'Ü ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 3 motosikletin sürücüleri ile Berat G.'nin kullandığı motosikletteki 15 yaşındaki yolcu Fatih K., Muhammet Habip T. idaresindeki motosikletteki yolcu Refik Fırat B. ve Emirhan E.'nin sürdüğü motosikletteki 15 yaşındaki yolcu Yusuf K.'nın yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Refik Fırat B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.