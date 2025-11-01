Konya'da zincirleme tarafik kazası: 6 kişi yaralandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Akşam saatlerinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
KONYA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI
Cuma günü saat 19.00 sıralarında Ereğli-Karapınar karayolunda seyir halindeki Sıtkı Er idaresindeki hafif ticari araç, kavşakta dönüş yapmak isterken, Hüseyin Özdemir yönetimindeki otomobile çarptı.
Bu esnada aynı yönde ilerleyen Metin Emir'in kullandığı otomobil de Özdemir idaresindeki araca çarptı.
6 KİŞİ YARALANDI
Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahale sonrası ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
