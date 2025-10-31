2025'te aynı noktada 8 ölüm! Miniklerden 'önlem alın' eylemi

Kaza, 1 hafta önce Sinani Mahallesi Bingöl-Muş kara yolunda meydana geldi.

Kardeşi trafik kazasında öldü: Seneler sonra o sürücüyü buldu

EVİNE DÖNERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Borsa İstanbul Kaleönü Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Berra Kızılboğa, evine döndüğü sırada yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Berra Kızılboğa, tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından Berra'nın okul arkadaşları, veliler ve mahalleli, Bingöl-Muş kara yolunu trafiğe kapattı. ‘Artık yeter, önlem alınsın’ sloganları atan topluluk, bölgede üst geçit, yaya geçidi ve trafik ışığı gibi kalıcı tedbirlerin alınmasını talep etti.

"BİNGÖL-MUŞ KARA YOLUNDA SADECE 2025 YILINDA 8 GENCİMİZİ KAYBETTİK"

Mahalleli adına konuşan Ahmet Alakış, bölgede yıllardır benzer kazaların yaşandığını belirterek şöyle konuştu:

"Bingöl-Muş kara yolunda sadece 2025 yılında 8 gencimizi kaybettik. Daha önce de aynı noktada birçok ölüm yaşandı ama hiçbir yetkili çözüm üretmedi. Bir üst geçit yapıldı ama yeterli değil. Bu artık bir ihmal değil, cinayete dönüşen bir duyarsızlık. Yetkililere sesleniyoruz. Gelin, bu yolu görün, halkın sesini duyun. Burada bir alt geçit ya da yaya hattı yapılması şart. Bu kadar ölüm yaşandı, hala sessiz kalınmamalı."

Daha sonra grup olaysız şekilde dağılırken, yol da tekrar trafiğe açıldı.