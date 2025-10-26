Kardeşi trafik kazasında öldü: Seneler sonra o sürücüyü buldu

Olay, dün saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Onur Yılmaz, 19 Ağustos 2022’de bisiklet sürerken geçirdiği kazada hayatını kaybeden kardeşi Uras Yılmaz’ın ölümüne neden olan sürücü Barış A.’nın yaşadığı siteye otomobiliyle geldi.

Site bahçesinde Barış A.’yı gören Yılmaz, beraberinde getirdiği pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Barış A. sağ bacağından yaralanırken, Yılmaz olay yerinden aracıyla uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Barış A. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelinin kullandığı otomobili olay yerine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki bir otoparkta terk edilmiş halde buldu. Araçta yapılan aramada suçta kullanılan tüfek ele geçirildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Onur Yılmaz'ın kullandığı otomobili olay yerine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki bir otoparkta terk edilmiş buldu. Araçta yapılan incelemede suçta kullanılan tüfek ele geçirildi. Ekipler, Yılmaz’ı kısa süre sonra yakaladı. Emniyetteki sorgusunda, kardeşinin intikamını almak için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenilen şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Size kız vermeyiz" anlaşmazlığı silahlı saldırıya dönüştü! Sopayla dövüldü intikam için dükkanı kurşunlattı

Son dakika | PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı!