"Size kız vermeyiz" anlaşmazlığı silahlı saldırıya dönüştü! Sopayla dövüldü intikam için dükkanı kurşunlattı

Yayınlanma:
Sarıyer'de "Size kız vermeyiz" yanıtıyla başlayan anlaşmazlık, kanlı bir intikam planına dönüştü. Kız kardeşini isteyen kasap kardeşler tarafından sopalarla dövülen Batıkan T., bu durumu hazmedemeyerek iki kişiyi azmettirdi. Motosikletli saldırganlar kasap dükkanını kurşun yağmuruna tutarken, polis tarafından yakalanan tetikçiler her şeyi itiraf etti.

Olaylar zinciri, 12 Ekim Pazar günü Reşitpaşa Mahallesi'nde başladı. İddiaya göre, semtte kasap dükkanı işleten Volkan Ö. (31), Cevdet Ö. (39) ve Kerem Ö. (40) isimli üç kardeşten biri, Batıkan T.'nin (23) kız kardeşiyle evlenmek istedi. Ancak Batıkan T. ve iki kardeşi, bu teklife "Size kız vermeyiz" diyerek karşı çıktı. Bu yanıt üzerine taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgada Batıkan T. ve kardeşleri, kasap kardeşler tarafından darbedildi.

istanbul-sariyerde-kasap-size-kiz-ve-970052-288100.jpg

İNTİKAM PLANI: KASAP DÜKKANINA KURŞUN YAĞMURU

Yaşanan bu olayı hazmedemeyen Batıkan T.'nin, intikam almak için iki kişiyi kasap dükkanına saldırmaları yönünde azmettirdiği öne sürüldü. Olay günü saat 22.00 sıralarında, motosikletle kasap dükkanının önüne gelen iki şüpheliden biri, iş yerine silahla ateş açtı. Kurşunların isabet etmesi sonucu dükkanda maddi hasar meydana gelirken, saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafınan saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı.

istanbul-sariyerde-kasap-size-kiz-ve-970056-288100.jpg

POLİS, GÜVENLİK KAMERALARINDAN ZANLILARA ULAŞTI

Olayla ilgili geniş çaplı bir çalışma yürüten Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Olay öncesi ve sonrasına ait kayıtları izleyen polis, şüphelilerin saldırıdan önce bir akaryakıt istasyonuna girdiklerini, burada motosikletin plakasını kapattıklarını, yakıt aldıktan sonra olay yerine gittiklerini tespit etti.

istanbul-sariyerde-kasap-size-kiz-ve-970062-288100.jpg

istanbul-sariyerde-kasap-size-kiz-ve-970063-288100.jpg

Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda şüphelilerin Y.B.K. (15) ve G.Ö. (16) oldukları belirlendi. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen baskında Y.B.K. ve G.Ö. ile birlikte, saldırıda kullanılan 34 HTY 608 plakalı motosikletin sahibi olan E.Ş. (17) de yakalandı. Motosiklet ve şüphelilerin kullandığı kasklara da el konuldu.

AZMETTİRİCİYİ İTİRAF ETTİLER: 2 TUTUKLAMA, 1 FİRARİ

Gözaltına alınan ve poliste daha önceden toplam 4 suç kaydı olduğu ortaya çıkan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifade veren şüpheliler, saldırıyı gerçekleştirmek için Batıkan T.'nin kendilerini azmettirdiğini söyledi. İfadelerin ardından mahkeme, şüphelilerden Y.B.K. ve G.Ö.'nün "Mala zarar verme" ve "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Motosiklet sahibi E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen ve şehir dışında olduğu tespit edilen Batıkan T.'nin ise polis tarafından arandığı öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

