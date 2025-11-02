Samsun’da korkutan kaza: Kamyonet ile otomobil çarpıştı

Samsun’un Canik ilçesine bağlı 200 Evler Mahallesi 431’inci Caddede meydana gelen kazada, S.B.’nin (67) kullandığı kamyonet seyir halindeyken, C.C.K.’nin (26) kontrolündeki otomobil ile çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen kaza sonucunda, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan O.B. (30), yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI!

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan il müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.