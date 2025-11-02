Tekirdağ’da korkunç kaza! Kamypnet takla atarak ters döndü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı Şehit Temizer Caddesi Malkara Anadolu Lisesi Kavşağı'nda meydana gelen kazada, kavşaktan dönüş yapmak isteyen A.K. (80) yönetimindeki otomobil ile Y.E.D. (41) yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Savrulan kamyonet kaldırıma çarparak geçtiği karşı yönde takla attı ve ters döndü.

2 KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen kazada, kamyonetin sürücüsü Y.E.D. ile yanındaki Y.U. (40) yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI!

Araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin kazaya ilişkin incelemelerinin devam ettiği bildirildi.



