Niğde’de grupların kavgasında av tüfeğiyle ateş açıldı: 2 yaralı

Niğde'nin Kale Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi av tüfeği ateşiyle yaralandı.

SİLAHLI KAVGA SONUCU İKİ KİŞİ YARALANDI

İki grup arasında nedeni henüz belirlenemeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın tırmanması üzerine, kalabalık içinden kimliği belirsiz bir kişi av tüfeğiyle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 27 yaşındaki R.A. ve 24 yaşındaki C.Ö. saçmalarla yaralandı.

1'İNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan R.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Son dakika! Bakırköy'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

17 ve 19 yaşındalar! İş yerine silahlı saldırı düzenlediler

KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olayın ardından olay yerinden kaçanların yakalanması için polis çalışma başlattı. Polis, soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.