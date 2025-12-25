Operasyonları gören berbere koşabilir: Adli Tıp Uzmanı uyardı

Ünlülere uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan ve ifade veren isimlerin test sonuçları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Operasyonda test yapılan isimlerden Sadettin Saran'ın test sonucunun pozitif çıkmasının ardından tıpkı daha önce test sonucu pozitif çıkan Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Kaan Yıldırım, Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci gibi Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı uyuşturucu testlerine itiraz etti.

Yeniden test yapılmasını isteyen Saran, özel bir laboratuvara girerek testi ayrıca tekrarlatınca "Adli Tıp yanıldı mı?" sorusu akıllara geldi.

ADLİ TIP UZMANI UYARDI

İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Nevzat Alkan, hem Adli Tıp test sonuçlarının güvenilirliğini hem de testi yanıltmak için yaygın olarak yapılanı anlattı.

Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın haberine göre; Prof. Dr. Nevzat Alkan, Adli Tıp Kurumu'nun bilimsel yöntemler ve son teknoloji ile çalışan, doğru çalıştığı başka kurumlarca kabul edilmiş bir kurum olduğunu hatırlatırken sonuçlarının güvenilir olduğunu vurguladı.

Uyuşturucu maddelerin vucutta en uzun süre saçta tutunmasından kaynaklı saç testinin önemi,ne dikkat çeken Alkan, "Kan, idrar ve tırnakta çıkmamış ama saçta çıkmış olması kafanızı karıştırmasın. Saç hepsinden farklı; vücudun hafızasıdır. Yapısındaki keratinden kaynaklı olarak her maddeyi her santiminde en az 1 ay saklar" dedi.

'OPERASYONLARI GÖREN BERBERE KOŞABİLİR'

Saç kestirmenin ise sonuçları yanıtlabileceğini ifade eden Alkan şu ifadeleri kullandı:

"Çoğu kişi bu noktada saçının kısalığına güvenir. Gözaltına alınmadan evvel saçlarını kısacık kestirip gelen çoktur. Herhangi bir madde çıkmasın diye alınmış bir önlemdir bu. Ki yakında yine böyle bir kısa saç modası görürseniz şaşırmayın.

Diyelim numune alınan kişinin saçı 2.5 cm. Adli Tıp, o saçın her milimine, detaylıca bakar. Hangi miliminde, hangi madde olduğu, kişinin kaç hafta evvel o maddeyi kullandığı, o maddenin saçta hangi metotla tespit edildiği gibi tüm detaylar Adli Tıp raporunda yazar ve bu detaylı raporu ancak savcılığın istemesi durumunda açıklar ve yine istenirse raporunun doğruluğu için elindeki “şahit numune” ile yeniden doğrulama da yapabilir.”