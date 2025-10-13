Öğrenci yurdunda duş kabini patladı

Artvin Çoruh Üniversitesi'nin kız öğrenci bir öğrencinin üzerine duş kabininin camının patladığı iddia edildi. Cam kırıkları nedeniyle yaralanan öğrenciye olay yerinde ilk müdahalenin yapılmadığı ve çağrılan sağlık ekibinin yaralının bulunduğu alana alınmadığı öne sürüldü.

Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi’ndeki kız öğrenci yurdunda yaşanan olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Zafer Partisi Artvin İl Başkanı Gökhan Aktan, yaşananları değerlendirerek, hem güvenlik önlemlerinde hem de sonrasındaki tutumda ciddi eksiklikler bulunduğunu söyledi.

Edirne'de KYK yurdunda su krizi: Binlerce öğrenci ayaklandı

KYK yurdunda su ve elektrik sorunu krize dönüştü: Öğrencilerden protesto!

Aktan, “Akşam sosyal medyada bazı görüntüler paylaşıldı. Duş almak için banyoya giren bir kız öğrencimiz, duşakabinin camının patlaması sonucu yaralandı. Yaralanmadan kaynaklı bir çığlık değil de sanki orada insanlık dışı bir işlem yapılıyormuş gibi bir feryat söz konusuydu. Elbette bu tür kazalar olabilir, bunlar hayatın içinde yer alan durumlardır. Ancak kazadan sonraki süreçte sergilenen davranışlar ne yazık ki hoş değildir. Neler yaşandığına değinecek olursak cam kırıldıktan sonra içerideki öğrencimiz muhtemelen panikle çıkmaya çalıştı. Bu sırada cam kırıkları ayağında kesikler oluşmasına neden oldu. Kesiklerden dolayı ciddi miktarda kan kaybı yaşandı. Videolarda da bu açıkça görülüyor. Ancak sonrasında yurt yetkililerinin öğrencilere yönelik, 'Terlik giyin', 'Çok sıcak su kullanıyorsunuz', 'Bu kadar sıcak su kullanırsanız cam patlar' gibi açıklamaları teknik açıdan pek de geçerli değil. Toplu kullanıma açık alanlarda uygun camların ve malzemelerin kullanılması bir zorunluluktur. Burada açık bir kamu güvenliği zaafı var. Eğer bu tür camlar kolayca patlıyorsa, bu ciddi bir teknik ve idari sorundur” dedi.

ÖĞRENCİLERE 'KONUŞMAYIN' UYARISI

Aktan, iddiaya göre yaralı öğrencinin bulunduğu alana sağlık ekibinin alınmamasının da en büyük problem olduğunu belirterek, “Asıl feryat sebebi bu ilgisizliktir. Eğer olay sonrası öğrencilere uygun bir üslupla, anlayışla yaklaşılmış olsaydı, bu kadar tepki oluşmazdı. Kazalar olabilir, ancak önemli olan kazalara zamanında ve uygun şekilde müdahale edilmesidir” değerlendirmesinde bulundu.

Aktan, öğrencilerin olay hakkında konuşmamaları yönünde uyarıldığını da öne sürerek, “Sadece kazanın kendisi değil, sonrasında sergilenen tutum da endişe verici. Öğrenciler bize emanet. Bu olayın hem idari hem teknik boyutuyla derinlemesine soruşturulması gerekiyor. Kamu kaynaklarıyla yapılan her tesisin güvenliği kamu sorumluluğundadır” ifadelerini kullandı.