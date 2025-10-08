Edirne'de KYK yurdunda su krizi: Binlerce öğrenci ayaklandı

Edirne Sultan Çelebi Mehmet KYK Yurdu'nda kalan öğrenciler, günlerdir süren su sorununa karşı ayaklandı. Yurt bahçesinde toplanan öğrenciler, "Yönetim istifa" ve "Su bizim hakkımız, söke söke alırız" sloganları atıyor. Öte yandan yurda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Türkiye'nin birçok KYK yurdunda olduğu gibi Edirne Sultan Çelebi Mehmet KYK Yurdu'nda kalan öğrenciler de günlerdir su problemi yaşıyor.

Uzun süredir yalnızca kısıtlı saatlerde verilen sıcak suyun bugün tamamen kesilmesi ise öğrencilerin isyan ettirdi. Binlerce öğrenci, akşam saatlerinde yurt yönetiminin olduğu binanın önünde toplanarak yönetimi protesto etti.

edirne-kyk.jpg

YURDA ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Öğrencilerin protestosu devam ederken, yurt yönetiminin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Öğrenciler yurtlarda ölen arkadaşları için ayaklandılar!Öğrenciler yurtlarda ölen arkadaşları için ayaklandılar!

Binlerce öğrenci "Yönetim istifa", "Su bizim hakkımız, söke söke alırız" ve "Direne, direne kazanacağız" sloganları atıyor.

1.jpg

"BİZLER İNSANCA YAŞAM KOŞULLARI İSTİYORUZ"

"Sosyalist Düşünce Toplulukları" tarafından yapılan açıklamada, "Edirne Sultan Çelebi Mehmet Yurdu günlerdir süren su sorununa karşı ayağa kalktı! Edirne’deki yurtta haftalardır devam eden sıcak su sorunu çözülemedi. Uzun süredir yalnızca kısıtlı saatlerde verilen sıcak su bugün tamamen kesildi; üstelik soğuk suya bile erişim sağlanamadı. Bu koşullara karşı öğrenciler sesini yükseltti! Bizler bu ülkenin gençleri, öğrencileri olarak insanca yaşam koşulları istiyoruz. Yurtlarda su, ısınma, yemek gibi en temel ihtiyaçların bile krize dönüşmesi; eğitimi, yaşamı, sağlığı hiçe sayan bu rantçı ve umursamaz düzenin sonucudur. Barınma ve yaşam hakkı gasp edilemez! Parasız, eşit, insanca bir yaşam için mücadele edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

edirne.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

