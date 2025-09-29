KYK yurdunda su ve elektrik sorunu krize dönüştü: Öğrencilerden protesto!

Osmaniye’de bulunan Cebelibereket Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, yaşadıkları sorunların çözülmemesi üzerine yönetimi protesto etti.

Yurt önünde toplanan öğrenciler, alkış ve sloganlarla tepkilerini gösterdi.

SICAK SU AKMIYOR, KLİMA VE ASANSÖRLER ÇALIŞMIYOR

Öğrenciler, sıcak suyun günlerdir akmadığını, klimaların ve asansörlerin çalışmadığını ve internet bağlantısında sürekli kesintiler yaşandığını ifade etti. Temel ihtiyaçlarının karşılanmadığını belirten öğrenciler, bu durumun eğitim hayatlarını da olumsuz etkilediğini söyledi.

ÖĞRENCİLERDEN ACİL ÇÖZÜM TALEBİ

Protestoya katılan öğrencilerden bazıları, yaşadıkları sorunların uzun süredir devam ettiğini belirtti.

Öğrenciler, yurt yönetimini “görevi ihmal” ile suçlarken, sorunların bir an önce çözülmesini talep etti.