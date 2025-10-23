Motosikletin çarptığı yaya yolun ortasında bayıldı: Araçlar yoluna devam etti

Bursa’nın Mudanya ilçesi Mudanya-Bursa yolunda, dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre motokurye C.Ç. (22) idaresindeki motosiklet, yaya geçidinden kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen A.K.'ye çarptı.

SÜRÜCÜLER A.K.’NİN YANINDAN GEÇİP, YOLLARINA DEVAM ETTİ

Yaya, çarpmanın etkisiyle savrulup yere düştü. Bu sırada diğer sürücüler araçlarıyla yerde yaralı halde yatan A.K.’nin yanından geçip, yollarına devam etti.

Çevredeki esnaf, trafiği durdurup yaralının yardımına koştu. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. A.K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. A.K. buradan da Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.

C.Ç. ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.