İstanbul’da hanutçuluğa sıkı denetim! Müşteriyi rahatsız etmenin faturası ağırlaşıyor

İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan genelgede, kentin her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırladığına dikkat çekildi. Ancak, bazı iş yerlerince sergilenen ve müşterilerin iradeleri dışında yönlendirilmesi, rahatsız edilmesi veya ticari baskıya maruz bırakılması olarak tanımlanan "hanutçuluk" davranışlarının, hem kentin turizm imajını olumsuz etkilediği hem de esnafın genel itibarına zarar vererek turistlerin güvenlik ve huzurunu tehdit ettiği vurgulandı.

Genelgede, iş yeri önünde yayaların geçişini engelleyici, ısrarcı, yüksek sesli ya da fiziksel temas içeren müşteri davet yöntemlerinden kaçınılması gerektiği belirtildi. Kabahatler Kanunu ve Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'na göre bu fiillerin önlenmesi için idari yaptırımların uygulanabildiği hatırlatıldı.

İŞTE 7 MADDELİK YENİ TEDBİRLER PAKETİ

Valiliğe, hanutçuluk gerekçesiyle uygulanan cezai işlemler hakkında haksız şikayetlerin de ulaştığı belirtilen genelgede, bu durumun önüne geçmek, denetimleri şeffaflaştırmak ve güven ortamı oluşturmak amacıyla 7 maddelik yeni kararlar alındığı duyuruldu. Alınan yeni tedbirler şöyle sıralandı:

İş Yerlerine Kamera Zorunluluğu: Turistik bölgelerde faaliyet gösteren tüm iş yerlerinde dışarıyı görecek şekilde yerleştirilmiş, sesli ve görüntülü kayıt yapabilen kamera bulundurulması sağlanacak.

Meslek Kuruluşları Bilgilendirilecek: Esnaflar arasında mesleki etik ilkelerine göre iş birliğinin sağlanması için ilgili esnaf odaları ile meslek kuruluşları bu genelge hakkında bilgilendirilecek.

Denetimler Kararlılıkla Sürecek: Belediyeler ve Emniyet birimleri, kendi sorumluluk alanlarında, kamu düzenini bozucu ve ticari ahlaka aykırı eylemlerin önlenmesine yönelik düzenli denetimleri kararlılıkla sürdürecek.

Denetimlerde Teknoloji Kullanımı: Emniyet birimlerinin yapacağı denetimlerde, şeffaflığı sağlamak amacıyla yaka kamerası ve drone kullanımının sağlanması temin edilecek.

Müşteri Davetine 50 cm Sınırı: İş yeri sahipleri ya da çalışanları, iş yeri önünden 50 cm mesafeyi geçmeyecek şekilde müşterilere "hoş geldiniz" diyerek davet etme dışında hiçbir eylemde bulunmayacak.

Fiziksel Temas ve Israra Sıfır Tolerans: İş yeri sınırları dışında ikramda bulunma, ürün tanıtımı yapma, fiziksel temas ve yol kesme gibi davranışlara izin verilmeyecek. Ayrıca iş yeri sınırları içinde dahi olsa yüksek sesli, ısrarcı ve rahatsız edici konuşmalara denetim birimleri tarafından kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Kademeli Ceza Sistemi: İş yerlerine kesilecek faaliyetten men cezaları kademeli olarak artırılacak. Buna göre, ilk ihlalde 3 gün, ikinci ihlalde 5 gün, üçüncü ihlalde ise 10 gün faaliyetten men cezası uygulanacak.

"UYGULAMADA AKSAKLIĞA MEYDAN VERİLMEYECEK"

Genelgenin sonunda Vali Davut Gül, başta kaymakamlar olmak üzere sorumlu tüm amirlerin bu maddeleri titizlikle takip etmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi talimatını verdi. Genelge, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe kaymakamlığı ve ilgili tüm güvenlik birimlerine dağıtıldı.