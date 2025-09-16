Minibüs, otobüse arkadan çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma:
Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

S.Y. yönetimindeki minibüs, Mustafapaşa Mahallesi Orduevi Kavşağı'nda Elazığ Belediyesine ait G.E. idaresindeki şehir içi yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

elazig-1.jpg

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya kazada can verdiYolun karşısına geçmeye çalışan yaya kazada can verdi

Kazada, minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

elazig-2.jpg

elazig-1-001.jpg

Kaynak:AA

