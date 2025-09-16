Minibüs, otobüse arkadan çarptı: Çok sayıda yaralı var!
Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
S.Y. yönetimindeki minibüs, Mustafapaşa Mahallesi Orduevi Kavşağı'nda Elazığ Belediyesine ait G.E. idaresindeki şehir içi yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya kazada can verdi
Kazada, minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak:AA