Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya kazada can verdi

Ordu'da meydana gelen trafik kazası bir can alırken, bir kişiyi de hastanelik etti. Motosikletiyle, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan kadın sürücü yaralanarak tedavi altına alınırken, 66 yaşındaki yaya Yusuf Bülbül tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, sabah saat 08.00 sularında Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Şerife Doğmuş (30) yönetimindeki 52 AEH 329 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Bülbül'e (66) çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan durumu ağır olan Yusuf Bülbül özel bir hastaneye, motosiklet sürücüsü Şerife Doğmuş ise Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Yusuf Bülbül, burada yapılan tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Şerife Doğmuş'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

