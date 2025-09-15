Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya kazada can verdi

Kaza, sabah saat 08.00 sularında Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Şerife Doğmuş (30) yönetimindeki 52 AEH 329 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Bülbül'e (66) çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan durumu ağır olan Yusuf Bülbül özel bir hastaneye, motosiklet sürücüsü Şerife Doğmuş ise Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Yusuf Bülbül, burada yapılan tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Şerife Doğmuş'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.