Mardin’e gelen turistler kuyruğa giriyor: 2 bin yıllık lezzet kapış kapış gidiyor

Mardin'de 2 bin yıllık gelenekle yapılan Süryani çöreği, hem içeriği hem de taşıdığı geleneksel anlamla dikkati çekiyor. Çörek işletmeciliğinde çalışıan Eylül Kavak, Süryanilerin geçmişten bugüne dini bayramlarda ve özel günlerde hazırladığı yöresel çöreğe yoğun bir talep olduğunu söyledi.

Eylül Kavak, Süryani çöreğinin içinde hurma ezmesi, hamurunda ise çok sayıda baharatın yer aldığını aktardı. İçine normal şeker konmadığı için sağlıklı bir ürün olarak değerlendirilen çöreğin tatlı ihtiyacına da doğal bir alternatif sunduğunu belirten Kavak, Süryani çöreğinin sade, hurmasız, tuzlu, yoğurtlu, susamlı ve bademli olmak üzere pek çok farklı çeşidinin olduğunu, en çok tercih edilenin ise bademli olduğunu söyledi.

"RAF ÖMRÜ DIŞARIDA ÜÇ AY"

Kavak, "Ürünlerimizin raf ömrü dışarıda üç ay. İsterseniz buzluğa da atabilirsiniz, orada daha uzun süre tazeliğini korur. Müşteriler en çok bademli Süryani çöreğini tercih etmektedir ancak damak zevkine göre susamlı olanı seçenler de oluyor. Müşterilerimizden aldığımız geri dönüşler oldukça olumlu" dedi.

"İÇİNDE 14 ÇEŞİT BAHARAT BULUNUR"

Süryani çöreği üreten esnaf Eda Derin ise, "Süryani çöreğinin içinde tarçın, mahlep, zencefil ve yenibahar gibi 14 çeşit baharat bulunur. Ayrıca hamurunda süt, tereyağı ve ayçiçek yağı kullanılır; iç harcı ise hurma ezmesinden oluşur. Başlangıçta insanlar bu çöreğin ne olduğunu tam olarak bilmiyorlar. Misafirlerimize, gelen müşterilerimize ikram edip tattırdığımızda çok beğeniyorlar" diye konuştu.

"MİSAFİRLERİMİZİN DE YOĞUN İLGİSİYLE KARŞILAŞMAKTAYIZ"

Eda Derin, Süryani çöreğinin orijinal halinin bademli olduğunu bildirerek, "Bunun yanı sıra susamlı, yoğurtlu, tuzlu ve sade çeşitleri de üretilmektedir. Aslen Süryanilerin dini bayramlarında ve özel günlerinde evlerinde kendi elleriyle yaptıkları geleneksel bir lezzettir. Ancak günümüzde dışarıdan gelen taleplerin artmasıyla birlikte misafirlerimizin de yoğun ilgisiyle karşılaşmaktayız" ifadelerini kullandı.