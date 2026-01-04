Kilosu 30 kuruşa kadar düştü: Daha önce hiç bu fiyata satmadık

Yayınlanma:
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde turbun kilosu tarlada 30 kuruşa kadar düştü. Çiftçiler “Daha önce hiç kilosunu 30 kuruşa turp satmadık” dedi.

Türkiye'de turp üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini sağlayan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde en iyi çeşitlerden biri olan şalgam turbun kilosu tarlada 30 kuruşa kadar düştü.

Geçen yıl kilosu 6-7, yaklaşık bir ay önce ise 2-3 liradan satılan turp fiyatındaki düşüş üreticisini mağdur etti.

kilosu-30-kurusa-kadar-dustu-daha-once-hic-bu-fiyata-satmadik-2.jpg

"BU ZAMANA KADAR HİÇ 30 KURUŞA DÜŞMEMİŞTİ"

İlk defa böyle bir durumla karşılaştığını ifade eden söyleyen çiftçi Hakan Köksalan "fiyatların hiç tadı olmadığını" belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir torbada 20 kilogram turp oluyor. Fiyatı İstanbul halinin durumuna bağlı, yani harcamasına bağlı. Mesela orada 6-7 lira yazıyorlar torbasına. Kilosu 30 kuruş, 40 kuruş. Turbun kilosu bu zamana kadar hiç 30 kuruşa düşmemişti. Bu sene karpuz nasıl oldu biliyorsun. Tarlada kaldı, çoğu sürdü, biz de öyle yaptık. Neye verebildiysek öyle gitti.

kilosu-30-kurusa-kadar-dustu-daha-once-hic-bu-fiyata-satmadik-3.jpg

"TURP ÜRETİCİSİ ZARARDA"

Turp da aynı öyle oldu, kilosu 30 kuruşa düştü. Piyasa hiç yok. Ne olacak çiftçinin hali? Daha önce hiç kilosunu 30 kuruşa turp satmadık. Meyve fabrikaları bile almıyor mesela karpuzu bu sene, önceden alırlardı. Turp üreticisi zararda. Kimi motorunu satar, kimi arabasını satar, bu şekil hiç tadı yok. Mecbur çiftçilik yapıyorsun, mücadele ediyorsun, her şey öyle mücadele."

Kaynak:ANKA

Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
