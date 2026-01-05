Eşini öldürüp 'trafik kazası' süsü vermişti: Korkunç cinayette istenen ceza belli oldu!

Yayınlanma:
Aydın'da meydana gelen ve kayıtlara "trafik kazası" olarak geçen olayın altından korkunç bir cinayet planı çıktı. Eşini araçta vurduktan sonra bariyere çarparak kaza süsü veren R.B. hakkında eşe ve kadına karşı tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüsten 14 yıldan 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü araçta bulunan çiftin 6 yaşındaki kızı D.B.'nin ifadeleri belirleyici oldu. Küçük kız, babasının elinde tabanca gördüğünü, annesinin ise silahsız olduğunu ve bir patlama sesinin ardından annesinin kanlar içinde kaldığını anlattı.

Otopsi raporu da küçük kızın ifadesini doğruladı; 27 yaşındaki Derya B.'nin kaza sonucu değil, kazadan önce en az 40 santimetre mesafeden açılan ateşle başından vurularak öldürüldüğü kesinleşti.

KATİL ZANLISININ "İNTİHAR" SAVUNMASI ÇÖKTÜ

Tutuklu sanık R.B., eşinin koltuğun altından silah çıkarıp intihar ettiğini, silahı elinden alırken yanlışlıkla tekrar ateş aldığını öne sürmüştü. Ancak savcılık, sanığın olaydan sonra hastane veya polise gitmek yerine araçla seyretmeye devam etmesini ve ardından kaza yapmasını "cinayeti gizleme çabası" olarak değerlendirdi. Ayrıca sanığın telefon incelemesinde, olaydan üç gün önce internette silah arattığı tespit edildi.

İSTENEN CEZALAR

Söke Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık R.B. hakkında eşe ve kadına karşı tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Aydın-İzmir Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobilde Derya B. hayatını kaybetmiş, eşi R.B. ve kızı yaralanmıştı. İlk etapta trafik kazası olarak değerlendirilen olay, maktulün vücudunda kurşun izi bulunmasıyla derinleştirilmiş ve R.B. 25 Şubat 2025'te tutuklanmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

