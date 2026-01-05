1 aylık bebeği dondurucu soğukta ölüme terk etmişlerdi: Anne ve anneanne hakkında deport kararı!

Olay, Oruç Reis Mahallesi'ndeki 100. Yıl Otobüs Durağı'nda meydana geldi. Vatandaşların puset içerisinde sahipsiz bir bebek bulması üzerine durum polise bildirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde bir aylık olduğu anlaşılan erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Bebek, hemen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.

ANNE VE ANNEANNE YAKALANDI

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu, bebeği durağa bırakan kişilerin kimlikleri tespit edildi. Yapılan operasyonla anne Jennet Dushemova (31) ve anneanne Zyyada Yollyyeva (58) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında; annenin doğum yaptıktan sonra bebeği durağa bırakması için anneanneye verdiği ortaya çıktı.

Açlıktan ölen bebeğin ardından bir vahşet daha! 1 aylık bebeği dondurucu soğukta durağa bıraktılar

DEPORT İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen yabancı uyruklu iki kadın, Türkiye’den deport edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Şüphelilerin sınır dışı edilme sürecinin başlatıldığı bildirildi.