Açlıktan ölen bebeğin ardından bir vahşet daha! 1 aylık bebeği dondurucu soğukta durağa bıraktılar

Yayınlanma:
İstanbul’un Fatih ilçesinde, 3.2 kilogram olarak dünyaya gelen ve açlıktan 2 kilo olarak yaşamını yitiren 2 aylık bebeğin ardından bir vahşet daha meydana geldi. Dondurucu soğukların hakim olduğu İstanbul Esenler’de bulunan bir otobüs durağında, puset içinde bırakılmış 1 aylık bebek bulundu.

İstanbul’da bir gün arayla meydana gelen 2 korkunç olay vicdanları sızlattı. İstanbul’un Fatih ilçesinde, geçtiğimiz gün 2 aylık bebek açlıktan can vermişti. 5 Kasım günü, 3.2 kilogram olarak dünyaya gelen bebeğin, hayatını kaybettiğinde 2 kilogram olduğu öğrenilirken karın bölgesinde çökme olduğu belirlenmişti. Korkunç olaya ilişkin anne, baba, anneanne ve dede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Annenin ifadesinde yer alan “Bebeğin öldüğünü fark ettikten sonra bebeği yatağın üzerine bıraktık. Ardından yemek hazırladık yedik. Babama neden ambulansı aramadığımızı sorduğunda şu an çalışmıyorlar ben vakti geldiğinde arayacağım dedi. Babam bütün vakit namazlarını kıldıktan sonra akşam ambulansı arayalım dedi ve Bilal ambulansı çağırdı.” sözleri ise kan dondurdu.

BİR DEHŞET DE ESENLER’DE YAŞANDI!

Fatih'te meydana gelen korkunç olayın yankısı hala devam ederken bir dehşet de İstanbul’un Esenler ilçesinde yaşandı.

Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre, hava sıcaklıklarının önemli ölçüde düştüğü bu günlerde, ilçede bulunan bir otobüs durağında puset içinde bırakılmış 1 aylık bebek bulundu.

BEBEK KORUMA ALTINA ALINDI!

Durakta bulunan bebeğin koruma altına alındığı bildirilirken polis ekipleri ise, bebeği dondurucu soğukta durağa bırakan kişi veya kişilerin belirlenerek yakalanması amacıyla geniş çaplı çalışma başlattı.



Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

