2 aylıkken açlıktan ölen bebeğin annesi konuştu: Bebek ölünce yatağa bırakıp birlikte yemek yemişler

İstanbul’un Fatih ilçesinde, 30 Aralık günü meydana gelen kan donduran olayda, 19 yaşındaki Y.Y., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı ve 2 aylık bebeğinin nefes almadığını söyledi. Yapılan ihbar üzerine, eve sevk edilen sağlık ekipleri, 2 aylık bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kan donduran iddia: İstanbul'un göbeğinde iki aylık bebek açlıktan can verdi

HAYATINI KAYBETTİĞİNDE DOĞDUĞUNDAN DAHA ZAYIFTI!

Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, bebeğin 5 Kasım günü İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3.2 kilogram olarak dünyaya geldiği ve 7 Kasım’da taburcu edildiği öğrenildi.

Doğumundan 55 gün sonra ise hayatını kaybeden bebeğin ağırlığının 2 kilograma düştüğü, karın bölgesinde ise içe çökme olduğu tespit edildi.

“BEBEĞİ 3 GÜNDÜR BESLEMEDİM”

Anne, “Son 3 gündür bebeği beslemedik. Bebeğim dün öldü.” ifadelerini kullanırken anne Y.Y., dini nikahlı eşi B.Y. ile aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

ANNENİN İFADESİ KAN DONDURDU!

Gazeteci Dilek Yaman Demir’in haberine göre, 2 aylık erkek bebeği açlıktan öldürdüğü ileri sürülen ve tutuklanarak cezaevine gönderilen anne Y.Y.’nin ifadesi ortaya çıktı.

İfadesinde, “İmam nikahlı eşim Bilal’le sosyal medya üzerinden tanıştık. Bir ay konuştuk sonra İstanbul Fatih’teki evime geldi. Annem ve babam sevgilim olduğunu bildiği için bizde kalmasına izin verdi. Bu sürede cinsel birliktelik yaşadık. Sonra hamile olduğumu fark ettim. 7 Kasım günü oğlum doğdu. Erken doğduğu için 15 gün yoğun bakımda kaldı sonrasında taburcu oldu. Bebeğimin bakımı ile babam ilgileniyordu. Mama ile besliyorduk.” ifadelerini kullanan Y.Y., “Bebeğimi en son 31.12.2025 günü sabah saat 11.00 sıralarında canlı gördüm” dedi.

“NEFES ALIŞVERİŞİ KESİLİNCE YATAĞA BIRAKTIK, YEMEK YEDİK”

Y.Y., saat 11.00 sıralarında bebeğe mama vermeye çalıştığını ancak bebeğin mamayı içmediğini öne sürerek "3 gündür zaten mamasını hiç tüketmediğinden dolayı bende bebeği zorlamadım ve yerine bıraktım. Saat 14,00 sıralarında oğlumun nefesi kesildi. İlk önce eşim oğlumun nefes almadığını fark etti. Herhangi bir müdahalede bulunmadık ve bebeğin nefes alışverişi tamamen kesilince biz aynı şekilde yatağa bıraktık” sözlerini sarf etti.

Kan donduran ifadesinin devamında, “Bebeğin öldüğünü fark ettikten sonra bebeği yatağın üzerine bıraktık. Ardından yemek hazırladık yedik." ifadelerini kullanan Y.Y., "Babama neden ambulansı aramadığımızı sorduğunda şu an çalışmıyorlar ben vakti geldiğinde arayacağım dedi. Babam bütün vakit namazlarını kıldıktan sonra akşam ambulansı arayalım dedi ve Bilal ambulansı çağırdı.” dedi.

Y.Y., ifadesinin sonunda “Yaklaşık üç gündür bebeğimi beslememe izin vermiyordu. Bebeği babam bilerek aç bırakıyordu. Ben ve Bilal mama vermek istiyorduk, ancak babam mama vermemizi engelleyerek 3 gün boyunca mama verdirtmedi. Aynı zamanda "Yaren mama verme bırak ölsün' diyordu ve beni engelliyordu." ifadelerini kullandı.