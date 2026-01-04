Trabzon’da balık alarmı! Tezgahlarda hamsi yok

Trabzon'da balık alarmı! Tezgahlarda hamsi yok
Trabzon’da etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca tezgahlardaki çeşitlilik azaldı. Balıkçılar hamsinin avlanamadığını belirterek, "Hamsi gelmediği için şoklanmış hamsilerden satıyoruz" dedi.

Trabzon’da son haftalarda etkisini gösteren kar yağışı ve fırtına, balık tezgahlarını olumsuz etkiledi. Balıkçılar, denize açılamayıp, avlanamayınca tezgahlardaki balık çeşitleri de azaldı.

Elverişsiz hava şartları nedeniyle az miktarda avlanan istavrit, mezgit, somon ve stoklarda bulunan şoklanış hamsiler de tezgahlardaki yerini aldı. Trabzon Balıkçılar Hali’nde hamsi ve istavritin kilosu 100, levrek 450, mezgit 500, tirsi ve somonun kilosu ise 300 liradan satışa sunuldu.

"HAMSİ ZATEN YOK, ÇUPRA VE LEVREK SATIYORUZ"

Balıkçı Murat Doğan balık çeşitlerinin azaldığını ifade ederek, şöyle dedi:

"Havalar soğuduğu için balık azaldı. Denizin biraz daha ısınması lazım. Mezgit ve barbun neredeyse yok. Sadece istavrit çıkıyor. Hamsi zaten yok, çupra ve levrek satıyoruz. Hamsi göç ediyor. Kar yağınca ve fırtına olunca balıklar geri çekildi. Hava ısınınca sıcak suya doğru gelirler. Hamsi ve istavritin kilosu 100, mezgidin kilosu 500 liraya satılıyor."

"HAMSİ ÇOK ÇOK AZ GELİYOR"

Balıkçı Mehmet Örseloğlu, hamsinin avlanmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Havaların soğumasıyla balıklarda düşüş oldu. Hamsi çok çok az geliyor. İstavrit, tirsi ve mezgit geliyor. Hamsi gelmediği için şoklanmış hamsilerden satıyoruz. Hamsi zaten bu sene çok boldu. Çupra, levrek somon balıklarını da satıyoruz. Fiyatları da normal. Kültür balıklarının fiyatları da bellidir zaten. Bu süreçten sonra da azalma olur. Havalar ısınırsa yine hamsi çıkar diye düşünüyoruz."

Hale balık almaya gelen Kadir Çolak ise “Günlerdir de hamsi yoktu. Bugün almak istedim. 2 kilo aldım, yemek istedim. Hamsi olmayınca istavrit yemeyi tercih ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak:DHA

