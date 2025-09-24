Mardin'de iş cinayeti: İş makinesinden kayan taş ile TIR arasında kalan işçi yaşamını yitirdi

Mardin'de iş cinayeti: İş makinesinden kayan taş ile TIR arasında kalan işçi yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Mardin’in Savur ilçesinde bir taş ocağında meydana gelen iş cinayetinde, 48 yaşındaki işçi Aziz Arslan, iş makinesinden kayan taş ile TIR kapağı arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Savur ilçesine bağlı kırsal İçören Mahallesi’nde bulunan bir taş ocağında yaşandı. Yükleme sırasında iş makinesinden kayan taş yığını, işçi Aziz Arslan’ı (48) TIR’ın arka kapağı ile arasında sıkıştırdı.

HAYATINI KAYBETTİ!

Durumu gören diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Arslan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Arslan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

