Mardin'de iş cinayeti: İş makinesinden kayan taş ile TIR arasında kalan işçi yaşamını yitirdi

Olay, öğleden sonra Savur ilçesine bağlı kırsal İçören Mahallesi’nde bulunan bir taş ocağında yaşandı. Yükleme sırasında iş makinesinden kayan taş yığını, işçi Aziz Arslan’ı (48) TIR’ın arka kapağı ile arasında sıkıştırdı.

HAYATINI KAYBETTİ!

Durumu gören diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Arslan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Arslan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

