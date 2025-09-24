5 kişi hayatını kaybetmişti: Makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada karar

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 2024 yılında meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği makarna fabrikası patlamasında, 6 sanık “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 15 Eylül 2024’te makarna fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin davada karar verildi. Patlamada 5 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi ise yaralanmıştı.

Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanık fabrika müdürü V.U. ile tutuksuz sanıklar elektrik bakım sorumlusu Y.T., iş güvenliği uzmanı D.T., patlamadan korunma dokümanı hazırlayıcısı İ.B. ve değirmen sorumlusu Ö.K. yargılandı. İdari işler sorumlusu C.B. de davada yer aldı.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, fabrika müdürü V.U. ve İ.B.’yi 11 yıl 8’er ay, D.T., Y.T. ve Ö.K.’yi 8 yıl 4’er ay, idari işler sorumlusu C.B.’yi ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. V.U.’nun adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi.

Olayda hayatını kaybeden işçilerin yakınları duruşmada sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti. Patlamada ağır yaralanan işçilerden Mesut Şimay’ın cansız bedeni yangın söndürme çalışmaları sırasında bulunmuş, diğer yaralanan işçiler Hendek ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırılmıştı. Ağır yaralanan 4 kişi, tedavi gördükleri hastanelerde yaşamını yitirmişti.

Sanıklar son sözlerinde beraatlerini talep ederken, mahkeme heyeti deliller ve savcı mütalaası doğrultusunda cezalandırma kararı verdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

