En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da

Akıllı teknolojilerde liderlik için en güçlü adaylar Avrupa ve Asya şehirleri

Dijital teknolojiler her yerde: yollardan sokak lambalarına, akıllı sayaçlardan şebekelere kadar. Günlük şehir hayatını kolaylaştırmak için akıllıca tasarlanmış sistemlerde kullanılan teknolojiler, trafiğin ve kentsel suyun yönetilmesine, belediye elektrik maliyetlerinin düşürülmesine ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılmasına yardımcı oluyor.

Energy Digital dünyanın en akıllı 10 şehrini sıraladı.

10. PARİS, FRANSA

Nüfus: 2 milyon

Ana Odak Noktası: Dijital Bağlantı

Paris, gelişmiş trafik yönetimi teknolojilerini uygulayarak ve gürültüyü, hava kalitesini ve diğer çevresel göstergeleri izleyen şehir çapında bir sensör ağı kurarak kendini önde gelen akıllı şehirlerden biri olarak kanıtladı.

Şehrin Paris Respire girişimi, daha temiz hava ve daha keyifli bir kentsel çevre arayışıyla hafta sonları ve resmi tatillerde belirli alanları araçsız bölgeler olarak belirliyor. Aynı zamanda, Büyük Paris bölgesi, elektrikli otobüslerin hizmete girmesi ve şarj altyapısının geliştirilmesiyle sürdürülebilir ulaşıma geçiş sürecinden geçiyor ve bu çalışmalar şu anda devam ediyor.

9. BARSELONA, ​​​​İSPANYA

Nüfus: 1,6 milyon

Ana Odak Noktası: Dijital Demokrasi

Barselona'nın IoT sensörlerini ve açık veri projelerini yaratıcı bir şekilde kullanması, onu önde gelen akıllı şehirlerden biri haline getiriyor.

Şehrin akıllı aydınlatma sistemi, yayaların aktivitesine göre parlaklığı ayarlıyor ve akıllı park uygulaması, sürücülerin boş alan bulmasına yardımcı olarak sıkışıklığı azaltıyor.

Tüm bunlar, Barselona'nın dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden birine ev sahipliği yapan şehir olması gerçeğiyle katalize ediliyor ve Mobil Kongre'nin teknolojik olarak gelişmiş bir dijital "başkentte" gerçekleştiğini gösterebilmek bir onur meselesi.

8. KOPENHAG, DANİMARKA

Nüfus: 640.000

Ana Odak Noktası: Toplu Taşıma

Kopenhag İklim Planı, 2025 yılına kadar emisyonları bir milyon tondan fazla azaltmayı hedefliyor.

Şehrin bölgesel ısıtma sistemi, enerji santrallerinden gelen atık ısıyı verimli bir şekilde kullanıyor. Şehir, kapasite ve güvenliği artırmak için demiryolu ağını gelişmiş kontrol teknolojileriyle modernize ediyor ve gelecekte tamamen otomatik sürücüsüz trenlere geçmeyi hedefliyor.

Kopenhag, daha önce Avrupa'da toplu taşımanın gelişiminde gözde şehirler arasında yer almış ve AB'deki birçok yerleşim yeri için de model bir kalkınma kenti olmuştur.

7. HELSİNKİ, FİNLANDİYA

Nüfus: 660.000

Ana odak noktası: Vatandaş merkezli inovasyon

Helsinki, vatandaş odaklı inovasyona ve şehrin genelinde bağlantıyı iyileştirmek için son teknoloji telekomünikasyon ağını kullanmaya odaklanıyor.

Bunun en güzel örneği, şehrin tam bir dijital ikizini oluşturarak gelişmiş kentsel planlamaya olanak sağlayan Helsinki 3D+ girişimidir.

Helsinki, mobilite çözümlerinde de mükemmel bir şehir. Whim uygulaması sayesinde hem yerel halk hem de turistler sabit bir ücret karşılığında abone olabiliyor ve tüm toplu taşıma araçlarına, bisikletlere, scooterlara ve daha fazlasına tek ve entegre bir platform üzerinden erişebiliyor.

Beklendiği üzere şehrin teknoloji ortağı, Finlandiya'da doğmuş ikonik bir marka olan büyük telekomünikasyon üreticilerinden biri.

6. AMSTERDAM, HOLLANDA

Nüfus: 920.000

Ana odak noktası: Enerji verimliliği

Amsterdam akıllı şehir girişimini 2009 yılında başlattı.

2050 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşmayı hedefleyen şirket, şu anda hızlı şarj cihazları da dahil olmak üzere 4.800'den fazla elektrikli araç şarj istasyonuna sahip.

Amsterdam, elektrikli araçların kullanımını teşvik etmenin yanı sıra akıllı şebekeler ve merkezi olmayan enerji çözümleri de tanıttı.

Emisyonları azaltmak için sürdürülebilir inşaat ve yeşil çatıları destekleyen çok sayıda proje bulunmaktadır.

Akıllı Şehir Deneyimi Laboratuvarı aracılığıyla yerel sakinler, yeni kentsel yenilikleri deneyip inceleyebiliyor.

Sürdürülebilirliği ön planda tutan Klimaatstraat (İklim Sokağı) dikkat çeken projelerden biri.

Kentte ayrıca, enerji tasarrufu sağlamak için yaya aktivitesine göre parlaklığı ayarlayan adaptif sokak aydınlatması da bulunuyor.

5. NEW YORK, ABD

Nüfus: 8,26 milyon

Ana Odak: Veri Odaklı Yönetim

New York, net sıfır emisyon planını desteklemek, elektrikli araç kullanımını teşvik etmek ve hava kalitesi sensörleriyle CO₂'yi izlemek için 5G ve IoT kullanan bir elektrikli araç şarj sistemi geliştirmeyi ele alıyor.

New York şehri, veri analitiği ve yapay zeka entegrasyon projelerini uygulayarak hizmetleri iyileştirmek için "büyük veri" kullanıyor.

LinkNYC kioskları ücretsiz Wi-Fi sağlıyor ve yaya akışı verilerini topluyor. Planlar arasında hava kalitesi sensörlerinin genişletilmesi ve enerji kullanımını azaltmak için akıllı bina teknolojilerinin uygulanması yer alıyor.

4. LONDRA, İNGİLTERE

Nüfus: 8,85 milyon

Ana Odak: Açık Veri İnovasyonu

Belediye Başkanının enerji vizyonu, Londra'nın 2030 yılına kadar net sıfır karbon statüsüne ulaşmasını hedefliyor ve enerji tasarruflu binalara, temiz ulaşıma ve yenilenebilir enerjiye odaklanıyor.

Londra Veri Deposu, inovasyon ve şeffaflığı teşvik etmek için 700'den fazla veri seti sunmaktadır. Gelecekteki projeler arasında akıllı sokak lambalarının yaygınlaştırılması ve Nesnelerin İnterneti tabanlı hava kalitesi izlemenin artırılması yer almaktadır.

Şehrin akıllı stratejisi açık veri ve vatandaş katılımını vurguluyor ve Arup altyapı planlamasına önemli katkı sağlıyor.

Dijital teknolojiler ve veriler, enerji, ulaşım veya güvenlik olsun, sürdürülebilir şehir sistemlerinin hayati bir unsuru olarak görülüyor.

3. DUBAİ, BAE

Nüfus: 3,3 milyon

Ana Odak Noktası: Yapay Zeka

Dubai, 2050 yılına kadar yüzde 75 oranında temiz enerjiyi hedefleyerek akıllı şehir hedeflerini yenilenebilir enerjiye odaklanarak geliştiriyor.

Şehirde akıllı şebekeler uygulanıyor, enerji tasarruflu inşaat teşvik ediliyor ve Dubai Güneş Parkı gibi sürdürülebilir kentsel girişimler başlatılıyor.

Dubai Silicon Oasis, 2016 yılında kümülatif enerji tüketimini %31 oranında azaltmayı başardı ve Dubai'nin 2030 Entegre Enerji Stratejisi'nde belirlenen %30'luk hedefi aştı.

Dubai, teknolojik gelişmeler sayesinde "Dünyanın en mutlu şehri" olmayı da hedefliyor. Şehir, kazaları en aza indirmek ve trafik sıkışıklığını azaltmak için sürücüsüz taksileri kullanıma sundu ve daha fazla yenilik bekleniyor.

2. SEUL, GÜNEY KORE

Nüfus: 9,41 milyon

Ana Odak Noktası: Dijital Bağlantı

Dijital bağlantı, şehrin dijitalleştirilmesi ve vatandaşların Seul yaşamına katılımının teşvik edilmesi açısından temel öneme sahiptir.

Şehrin kapsamlı halka açık Wi-Fi ağı artık açık alanların %100'ünden fazlasına yayılıyor ve Seul genelinde kesintisiz internet erişimi sağlıyor.

Gelişmiş ulaşım sistemleri, trafik yönetimini ve verimliliğini artırmak için yapay zekadan yararlanıyor.

Seul, yapay zekanın kamu hizmetlerindeki uygulamasını genişletmeyi ve vatandaşların kentsel inovasyonda iş birliği yapmalarını sağlayacak ek platformlar oluşturmayı hedefliyor.

Kentin gelişimi, entegre elektrikli araç yangın müdahale sistemleri ve depreme dayanıklı yerleşik teknolojilere sahip en son yapay zeka konut kompleksleriyle destekleniyor.

1. SİNGAPUR

Nüfus: 5,9 milyon

Ana odak noktası: Kentsel hareketlilik

Singapur'un dünyanın en akıllı şehirlerinden biri olarak ünlenmesinin temelinde akıllı teknolojilerin yaygın olarak benimsenmesi yatıyor.

Singapur hükümeti, tüm kamu yollarına enerji tasarruflu aydınlatma sistemleri yerleştirmeyi ve en az 6.000 binanın çatısına güneş panelleri yerleştirmeyi hedefliyor.

Ülkenin Akıllı Ulus girişimi, akıllı şebekelerin, büyük ölçekli güneş enerjisinin ve yeşil bina uygulamalarının yaygınlaştırılmasına vurgu yapıyor.

ST Engineering, özellikle ulaşım alanında Singapur'un dönüşümüne büyük önem veriyor. Akıllı Mobilite projesi, Singapur'un metro ve yol sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı oluyor.