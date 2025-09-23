İstanbul’da kan donduran olay! İşçinin ellerini ve ayaklarını bağladılar: Döverek öldürdüler

Yayınlanma:
İstanbul Başakşehir’de kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre bir işyerinde yabancı uyruklu bir işçinin elleri ve ayakları bağlanarak darbedilerek öldürüldü. Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay saat 16.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Aymakop Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

Bir dükkanda çalışan yabancı uyruklu N.P.'nin, firmaya ait olduğu iddia edilen evrakları aldığını gören diğer çalışanlar durumu iş yeri sahibine haber verdi. Bir süre sonra iş yeri sahibinin akrabaları olan Y.K.A., K.Ç., C.Ç. ve R.K. isimli kişiler dükkana geldi.

Yabancı uyruklu N.P.'nin, 4 kişi tarafından dükkanın üst katına çıkarıldığını gören çevredekiler, dükkandan gelen sesler üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ELİNDE BIÇAKLA YAKALANDI

Adrese gelerek dükkana giren polis ekipleri, elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlanmış olan N.P.'nin ağır şekilde darbedildiğini ve R.K. isimli şüphelinin elindeki bıçak ile N.P.'nin başında beklediğini gördü. Duruma müdahale eden polis ekipleri, 4 şüpheliyi etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan ve bilinci kapalı olan N.P., olay yerindeki sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. N.P.'nin doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri dükkanda olay yeri inceleme çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

