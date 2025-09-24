Antalya’daki toptancı halinde patlama: İşletme sahibi tutuklandı

Antalya’nın Demre ilçesi Küçükkum Mahallesi’nde bulunan Demre Toptancı Hali’ndeki depoda 22 Eylül’de meydana gelen patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan işletme sahibi Yunus Emre Ç. ve babası S.Ç.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yunus Emre Ç., “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babası S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Antalya'da toptancı halinde patlama! Ölü ve yaralılar var

NE OLMUŞTU?

Antalya’nın Demre ilçesi Küçükkum Mahallesi’nde bulunan Demre Toptancı Hali’ndeki depolardan birinde 22 Eylül'de saat 15.00 sıralarında patlama meydana gelmişti. Patlamada 1 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran yaptığı açıklamada, patlamanın halin depolar bölümünde gerçekleştiğini belirterek, “Toptancı halinin içinde alım-satım işine bakan bir ağabeyimiz hayatını kaybetti. 3 işçimiz de yaralı" demişti.

