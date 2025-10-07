Manisa'da feci kaza: Otomobil tabelaya çarpıp devrildi
Manisa'da otomobilin tabelaya çarpıp devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İ.D. idaresindeki otomobil, Mimar Sinan Bulvarı Galericiler Sitesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
TABELAYA ÇARPARAK DEVRİLDİ
Savrulan otomobil, akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki yolcu sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
