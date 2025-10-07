Manisa'da feci kaza: Otomobil tabelaya çarpıp devrildi

Yayınlanma:
Manisa'da otomobilin tabelaya çarpıp devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İ.D. idaresindeki otomobil, Mimar Sinan Bulvarı Galericiler Sitesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Bursa’da feci kaza! Otomobil önce tıra sonra elektrik panosuna çarptıBursa’da feci kaza! Otomobil önce tıra sonra elektrik panosuna çarptı

ooo-2.jpg

Direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü zincirleme kazaya yol açtı: Yaralılar varDireksiyon kontrolünü kaybeden sürücü zincirleme kazaya yol açtı: Yaralılar var

TABELAYA ÇARPARAK DEVRİLDİ

Savrulan otomobil, akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki yolcu sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak:AA

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı
Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Türkiye
Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı
Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti
100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti