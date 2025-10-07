Bursa’da feci kaza! Otomobil önce tıra sonra elektrik panosuna çarptı

Yayınlanma:
Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir otomobil, park halinde duran bir tır ile elektrik panosuna çarptı. Otomobilin sürücüsü Serdal B. (30) kazada ağır yaralandı.

Bursa’nın Gemlik Serbest Bölge yolunda saat 08.30 sıralarında meydana gelen kazada, otomobiliyle seyir halinde olan 30 yaşındaki Serdal B., yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, ilk olarak yol kenarında park halinde bulunan tıra, akabinde ise savrularak elektrik panosuna çarptı.

Beylikdüzü'nde feci kaza! Yaya hayatını kaybettiBeylikdüzü'nde feci kaza! Yaya hayatını kaybetti

KAZANIN ARDINDAN ARAÇTA SIKIŞTI!

Serdal B., arka kısmı parçalanan araçta sıkışırken kazaya tanıklık eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan Serdal B., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

park-halindeki-tir-ile-elektrik-panosuna-952285-282707.jpg

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR!

Tedavi altına alınan Serdal B.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

park-halindeki-tir-ile-elektrik-panosuna-952287-282707.jpg

KAZA ANI ANBEAN KAYDEDİLDİ!

Diğer yandan kaza anı, olay yerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Söz konusu görüntülerde sol şeritte ilerleyen otomobilin, bir anda savrulup sağ şeride geçerek park halindeki TIR’a çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak:DHA

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı
Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Türkiye
Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı
Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti
100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti