Bursa’da feci kaza! Otomobil önce tıra sonra elektrik panosuna çarptı

Bursa’nın Gemlik Serbest Bölge yolunda saat 08.30 sıralarında meydana gelen kazada, otomobiliyle seyir halinde olan 30 yaşındaki Serdal B., yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, ilk olarak yol kenarında park halinde bulunan tıra, akabinde ise savrularak elektrik panosuna çarptı.

KAZANIN ARDINDAN ARAÇTA SIKIŞTI!

Serdal B., arka kısmı parçalanan araçta sıkışırken kazaya tanıklık eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan Serdal B., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR!

Tedavi altına alınan Serdal B.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI ANBEAN KAYDEDİLDİ!

Diğer yandan kaza anı, olay yerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Söz konusu görüntülerde sol şeritte ilerleyen otomobilin, bir anda savrulup sağ şeride geçerek park halindeki TIR’a çarptığı anlar yer aldı.