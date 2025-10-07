Beylikdüzü'nde feci kaza! Yaya hayatını kaybetti

Yayınlanma:
İstanbul Beylikdüzü'nde kaldırımda yürürken otomobil çarpan 19 yaşındaki Aıman Zırk, hayatını kaybetti. Otomobildeki iki kişi ise yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü'nde Murat Çakır idaresindeki otomobil sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Aıman Zrık'a çarptı. 19 yaşındaki Zrık hayatını kaybederken, otomobilde bulunan iki kişi yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE FECİ KAZA

Öğle sattlerinde Murat Çakır'ın kullandığı otomobil, Adnan Kahveci Mahallesi Avrupa Caddesi'nde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıktı.

Savrularak kaldırıma çıkan otomobil o esnada kaldırımda yürüyen Aıman Zrık'a çarptı. Ardından takla atan araç bir fabrikanın önüne devrildi.

istanbul-beylikduzunde-kaldirimda-yuru-952132-282666.jpg

KALDIRIMDA YÜRÜYEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 19 yaşındaki Aıman Zırk'ın feci kazada yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Murat Çakır ve yolcu koltuğunda oturan Efe Çakır ise ambulanslarla hastaneye götürüldü.

istanbul-beylikduzunde-kaldirimda-yuru-952139-282666.jpg

11 yaşındaki Sıraç 12 günlük yaşam savaşını kaybetti:11 yaşındaki Sıraç 12 günlük yaşam savaşını kaybetti:

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri yolun bir şeridini trafiğe kapatırken olay yeri inceleme ekipleri de otomobil ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmaların ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken otomobil de çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Kaynak:DHA

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı
Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Türkiye
Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı
Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti
100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti