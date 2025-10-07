Beylikdüzü'nde feci kaza! Yaya hayatını kaybetti

Beylikdüzü'nde Murat Çakır idaresindeki otomobil sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Aıman Zrık'a çarptı. 19 yaşındaki Zrık hayatını kaybederken, otomobilde bulunan iki kişi yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE FECİ KAZA

Öğle sattlerinde Murat Çakır'ın kullandığı otomobil, Adnan Kahveci Mahallesi Avrupa Caddesi'nde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıktı.

Savrularak kaldırıma çıkan otomobil o esnada kaldırımda yürüyen Aıman Zrık'a çarptı. Ardından takla atan araç bir fabrikanın önüne devrildi.

KALDIRIMDA YÜRÜYEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 19 yaşındaki Aıman Zırk'ın feci kazada yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Murat Çakır ve yolcu koltuğunda oturan Efe Çakır ise ambulanslarla hastaneye götürüldü.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri yolun bir şeridini trafiğe kapatırken olay yeri inceleme ekipleri de otomobil ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmaların ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken otomobil de çekici yardımı ile otoparka çekildi.