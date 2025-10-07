11 yaşındaki Sıraç 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

11 yaşındaki Sıraç 12 günlük yaşam savaşını kaybetti
Yayınlanma:
İzmir'in Selçuk ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki ilkokul öğrencisi Sıraç Özkerbent, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücünün ise emniyetteki ifadesi sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaza, 25 Eylül akşam saatlerinde Selçuk ilçesinin en işlek noktalarından Atatürk Caddesi'nde, Belediye Yazlık Düğün Salonu önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi Sıraç Özkerbent'e, Ülkü Ece B. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan küçük çocuk ağır yaralandı.

12 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Kazanın hemen ardından olay yerine çağrılan ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özkerbent, burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan küçük Sıraç'ın, 29 Eylül'de beyin ölümü gerçekleşti.

otomobilin-carptigi-sirac-12-gun-sonra-951970-282631.jpg

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Doktorların tüm çabalarına rağmen, Sıraç Özkerbent dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. 11 yaşındaki çocuğun vefat haberi, ailesi, yakınları, sevenleri ile okul arkadaşlarını ve öğretmenlerini derin bir yasa boğdu.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ülkü Ece B.'nin, emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor.

