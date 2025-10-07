11 yaşındaki Sıraç 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kaza, 25 Eylül akşam saatlerinde Selçuk ilçesinin en işlek noktalarından Atatürk Caddesi'nde, Belediye Yazlık Düğün Salonu önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi Sıraç Özkerbent'e, Ülkü Ece B. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan küçük çocuk ağır yaralandı.

12 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Kazanın hemen ardından olay yerine çağrılan ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özkerbent, burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan küçük Sıraç'ın, 29 Eylül'de beyin ölümü gerçekleşti.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Doktorların tüm çabalarına rağmen, Sıraç Özkerbent dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. 11 yaşındaki çocuğun vefat haberi, ailesi, yakınları, sevenleri ile okul arkadaşlarını ve öğretmenlerini derin bir yasa boğdu.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ülkü Ece B.'nin, emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor.