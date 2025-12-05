Muğla'da halk ve doğa kazandı: Balcılar Barajı’nın 'ÇED olumlu' kararı iptal edildi

Sedat Kaya - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Muğla’nın Köyceğiz ve Ula ilçelerini doğrudan etkileyecek “Balcılar Barajı ve Sulaması, HES’ler, Malzeme Ocakları ve Beton Santrali” projesi için verilen “ÇED Olumlu” kararı, bölgede yaşayanların ve çevre örgütlerinin açtığı dava sonucunda Muğla 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Karar, yıllardır ekosisteme yönelik tehditler nedeniyle projeye karşı çıkan bölge halkı ve çevreciler için önemli bir kazanım olarak yorumlandı.

90 Balcılar sakini ile Köyceğiz Çevre ve Doğa Koruma Derneği, Çevre Bakanlığı’nın 5 Ağustos 2024 tarihli 'ÇED Olumlu' kararının iptali için dava açmıştı. Davanın tarafı olarak DSİ Genel Müdürlüğü de sürece müdahil olmuştu.

Davacılar, projenin hem ekolojik hem de sosyo-ekonomik bakımdan büyük tahribat yaratacağını belirtti.

İtirazların başlıca noktaları şöyleydi:

* 92.000 ağacın kesilmesi ve endemik sığla ormanlarının yok olma riski

* Arıcılık ve tarım yapan bölge halkının geçim kaynaklarının çökmesi

* Arılar ve diğer omurgasızların ÇED’de hiç değerlendirilmemiş olması

* Köyceğiz–Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi’ne birikimli etki analizinin yapılmaması

* Bölgedeki 1. derece deprem riskinin yeterince incelenmemesi

* Sandras suyunun Bodrum’a taşınacağı iddiasının yaratacağı bölgesel ekolojik tehdit

* Proje sürecinde halkın rızasının alınmaması

Mahkeme, bilirkişi incelemesi talep etti. Hem Bakanlık hem DSİ rapora itiraz etti; ancak mahkeme bu itirazların raporu geçersiz kılacak ağırlıkta olmadığına hükmetti.

Mahkeme kararında şu eksiklikler öne çıktı.

* On binlerce ağacın ekosisteme etkileri yeterli analiz edilmiyor

* Doğal yaşam üzerindeki etkiler belirsiz bırakılıyor

* Omurgasız türleri ve çam balı üretimi tamamen göz ardı ediliyor

* Kümülatif etki analizi yapılmıyor

* Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgesi’nin florasına etkiler incelenmemiş

* Sığla ağaçlarının geleceği yeterince dikkate alınmamış

* Orman yangınları açısından risk yönetimi planı yok

MAHKEME: “ÇED OLUMLU” KARARI HUKUKA AYKIRI

Muğla 4. İdare Mahkemesi, tüm bu gerekçelerle ÇED Olumlu kararını iptal etti. Karar 3 Kasım 2025’te oy birliğiyle alındı. 15 gün içinde Danıştay’a temyiz yolu açık. Bu karar, projenin mevcut haliyle hayata geçemeyeceği anlamına geliyor. Temyiz edilmez veya Danıştay kararı onarsa, projenin yeniden ÇED sürecine sokulması mümkün görünmüyor.

“SANDRAS VE KÖYCEĞİZ GÖLÜ NEFES ALDI”

Bölgede yıllardır mücadele eden çevre örgütleri ve direnişçiler, kararı “Sandras’ın, çam balının ve Köyceğiz Gölü’nün nefesi” olarak değerlendiriyor. Özellikle Namnam Vadisi’nin ve göl ekosisteminin korunması açısından kararın hayati önemde olduğu ifade ediliyor.