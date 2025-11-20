Muğla'da TOKİ krizi: Zemin zayıf, kayma ve çökme riski var!

Bodrum’un Mumcular-Tepecik hattında TOKİ tarafından hazırlanan “İlkevim 250 Bin Sosyal Konut Projesi”ne ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları, askıya çıkarılmasının ardından Mimarlar Odası Muğla Şubesi plana itiraz etti.

Mimarlar Odası Muğla Şubesi, planı “tarım düşmanı, şehircilik karşıtı, bilim dışı ve kamu yararına aykırı” olarak niteledi ve planın tümden durdurulmasını istedi.

TARIM ARAZİSİNİ KONUTA ÇEVİRDİLER

TOKİ’nin dört parseli üst ölçekli planda “tarım arazisi” olarak geçiyor.

Mimarlar Odası’na göre plan, 5403 sayılı Toprak Koruma Yasası’nı ihlal ederek bölgeyi konuta açıyor. Karaova’nın verimli kızılımsı toprağı, betonlaşmayla yok olacak.

"ZEMİN ZAYIF, KAYMA VE ÇÖKME RİSKİ VAR”

Mimarlar Odası, Jeolojik raporun zeminin zayıf ve çok zayıf dayanımlı toprak olduğunu, düşük kaliteli kayaçtan oluştuğunu, stabilite sorunu ve kütle hareketi riski taşını ileri sürerek, bu zemin üzerine yoğun konut yükü bindirilmesi, “mühendislik açısından kabul edilemez” olduğunu belirtti.

MUMCULAR BARAJINA TEHDİT: ATIK SU RİSKİ

Plan alanı barajın koruma kuşağına bitişik. Yer altı ve yüzey suyu akışlarının değiştirilmesi, hem barajı hem tarım alanlarını tehdit ediyor.

Bölgede kanalizasyon altyapısı olmadığı için:

“Atık suların baraja karışma ihtimali çok yüksek.”

4 KAT DEĞİL, GERÇEKTE 6 KAT

MMO'ya göre plan notlarıyla oynanarak binaların kotu tabi zeminden değil yoldan alınabiliyor. Sınırsız tesviye hakkı ve eğimli arazide bodrum katların açığa çıkıp iskâna katılması sonucu: “Kağıt üzerinde 4 kat, gerçekte 6 kata yakın yoğunluk” oluşuyor. Bu, Mumcular’ın mevcut 2–3 katlı dokusuna tamamen aykırı olduğu belirtidi.

"813 KİŞİ YAZMIŞLAR AMA GERÇEK 10–12 BİN"

TOKİ planında nüfus 813 kişi gösterilmiş.

Mimarlar Odası, planın gerçek yoğunluğunu hesapladı. Yaklaşık 40.000 m² inşaat alanı çıkıyor.

Bu da 4000 konut potansiyeli anlamına geliyor.

Nüfus: 8.000–12.000 kişi.

Üç mahallenin toplamı şu an 12.645 kişi.

Yani “Mumcular’a ikinci bir Mumcular” ekleniyor.

“BALON ŞİŞİRİR GİBİ YOL GENİŞLETİLMİŞ”

Plan, DSİ kanalı boyunca ilerleyen dar kadastral yolu, sadece proje alanında 25 metreye çıkarıyor. Sonra yol tekrar eski haline dönüyor. Mimarlar Odası bunu “balon yol, plansızlık, mühendislik dışı bir çözüm” olarak niteliyor.

“AYRICALIKLI İMAR” SUÇLAMASI

Çevredeki 2–3 katlı yapı dokusunun aksine TOKİ’ye verilen yüksek yoğunluk, Oda tarafından “mevzi imar ve ayrıcalıklı hak tanıma” olarak tanımlanıyor.

‘KAMU YARARINA AYKIRI, BİLİM DIŞI, DURMALI’

Mimarlar Odası Muğla Şubesi, planın şehircilik ilkelerine, tarımın korunmasına, baraj güvenliğine ve altyapı gerçeklerine aykırı olduğunu belirtti. “Bu plan, kamu yararına değil, beton yoğunluğunu artırma çabasına hizmet ediyor. Onay süreci durdurulmalıdır” ifadelerini kullandı.