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Madenci sendikasından "normal değil" çıkışı!

Manisa Soma'da meydana gelen maden göçüğünde 5 işçinin yaşamını yitirmesi sonrası Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, "Madencilerin işleri başında hayatlarını kaybetmeleri olağan değildir, normal değildir" açıklamasında bulundu.

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Madenci sendikasından "normal değil" çıkışı!
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Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'ndan Manisa'nın Soma ilçesinde madende meydana gelen göçükte 5 madencinin hayatını kaybetmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Madencilerin işleri başında hayatlarını kaybetmeleri olağan değildir, normal değildir. Unutmayacağız, unutturmayacağız, affetmeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dün Soma'daki İmbat Madeninde yaşanan göçük neticesinde Ege 1 No'lu (Imbat) Şube Yöneticimiz Ramazan İnce ile üyelerimiz Halit Ersay, Kerim Ören, Ömer Karakaya ve İsa Olcay hayatlarını kaybetmiştir.

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Ölümün madencinin kaderi olmadığını biliyoruz. Bugün ve yarın yol arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi son yolculuklarına uğurlayacağız. Yasımızı tutacağız, aileleriyle birlikte acılarını paylaşacağız. Ardından kamuoyunu detaylı biçimde bilgilendirecek açıklamamızı yapacağız. Madencilerin işleri başında hayatlarını kaybetmeleri olağan değildir, normal değildir. Unutmayacağız, unutturmayacağız, affetmeyeceğiz" (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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