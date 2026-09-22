Kurtlar Vadisi'nin Ömer Babası ifade için adliyede

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Ömer Baba karakteri ile tanınan Emin Olcay, MİT Yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye geldi.

Olcay, bilgi sahibi sıfatı ile ifade verecek. Olcay, ilerleyen yaşı nedeniyle bastonla geldi. Olcay'ın yardım almadan yürümekte zorluk çektiği görüldü.

Olcay, adliye önünde gazetecilere, "Bakın hiçbir şey, hiçbir şey söyleyecek durumda değilim. Sadece ifademi verip, ondan sonra müsait olabilirsek görüşürüz." dedi.

NELER OLMUŞTU?

FETÖ'nün Ergenekon kumpasında tutuklanıp Silivri Cezaevi'nde ölen MİT Yöneticisi Kaşif Kozinoğlu ile ilgili soruşturma yıllar sonra yeniden açılmıştı. Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi’nde Kozinoğlu’nun ölümüne benzetilen bir sahnenin yer alması da incelemeye alınmıştı.

Dizinin senaristlerinin ardından “Ömer Baba” karakterini canlandıran Emin Olcay’ın da bilgisine başvurulmasına karar verilmişti. Olcay’ın dizi hakkında daha önce yaptığı açıklamalar nedeniyle bilgi sahibi sıfatıyla çağrıldığı aktarıldı.

Olcay, yapımcı Osman Sınav’ın diziden ayrılmasından sonra Kurtlar Vadisi’nin çizgisinin değiştiğini söylemişti. Dizide bazı gelişmelerin önceden işlenmesini şüpheli bulduğunu belirten Olcay, senaristlere dışarıdan bilgi aktarıldığını düşündüğünü ifade etmişti.